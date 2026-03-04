Borås vann första matchen i dramat mot Mariestad

Borås-seger med 7–5 mot Mariestad

Borås Adam Hirsch tvåmålsskytt

Anton Davidsson avgjorde för Borås

Borås har tagit kommandot mot Mariestad i Hockeyettan Åttondelsfinal, södra, efter vinst hemma med 7–5 (2–1, 1–2, 4–2) i första matchen.

Adam Hirsch med två mål för Borås

Borås startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Adam Hirsch och Pontus Netterberg innan Mariestad svarade och gjorde 2–1 genom Manne Håkansson.

I andra perioden var det i stället Mariestad som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Borås hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–2 och matchen med 7–5.

Nästa match spelas på lördag 16.00.

Borås–Mariestad 7–5 (2–1, 1–2, 4–2)

Hockeyettan Åttondelsfinal, södra

Första perioden: 1–0 (0.21) Adam Hirsch, 2–0 (1.45) Pontus Netterberg, 2–1 (11.13) Manne Håkansson.

Andra perioden: 2–2 (20.45) Victor Stark, 2–3 (28.16) Max Wennlund, 3–3 (38.10) Adam Hirsch.

Tredje perioden: 3–4 (48.04) Karl Umegård, 4–4 (50.02) Emil Smedberg, 5–4 (54.53) Hugo Ek Koskela, 6–4 (57.11) Anton Davidsson, 7–4 (57.38) Oliver Olsson, 7–5 (59.25) Max Wennlund.

Nästa match:

7 mars, 16.00, Mariestad–Borås