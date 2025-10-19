Borås segerrad fortsätter efter 4–2 mot Bäcken

Seger för Borås med 4–2 mot Bäcken

Viggo Sörensen matchvinnare för Borås

Fjärde raka segern för Borås

Borås är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Bäcken hemma i Borås Ishall på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) innebär att Borås nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 syd A och är fortfarande obesegrat i år.

Kungälv nästa för Borås

Första perioden var jämn. Borås inledde bäst och tog ledningen genom William Roglar efter 14.04, men Bäcken kvitterade genom Hannes Ekdahl bara tre minuter senare. I andra perioden var det Borås som spelade bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Lucas Siedberg och Viggo Sörensen. Borås ökade ledningen till 4–1 genom Liam Danklint efter 4.02 i tredje perioden.

Bäcken reducerade dock till 4–2 genom Hannes Ekdahl när bara en minut återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Borås vann senast lagen möttes med 7–4 i Borås Ishall.

Den 23 november tar lagen sig an varandra igen, då i Marconihallen.

Borås tar sig an Kungälv i nästa match borta torsdag 23 oktober 19.00. Bäcken möter samma dag 19.30 Grästorp/Sörhaga Alingsås borta.

Borås–Bäcken 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

U18 division 1 syd A, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (14.04) William Roglar (Villgot Nordholm, Joakim Roxentjärn Österberg), 1–1 (17.57) Hannes Ekdahl.

Andra perioden: 2–1 (24.47) Lucas Siedberg, 3–1 (39.30) Viggo Sörensen (Charlie Lundahl, Philip Nordquist).

Tredje perioden: 4–1 (44.02) Liam Danklint (Ville Kiellarson, Villgot Nordholm), 4–2 (59.47) Hannes Ekdahl (Gustav Engström).

Nästa match:

Borås: Kungälvs IK, borta, 23 oktober

Bäcken: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 23 oktober