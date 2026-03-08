Borås säkrade segern i matchserien mot Mariestad efter rysare

Segern på bortaplan med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning gör att Borås har vunnit matchserien mot Mariestad i Hockeyettan Åttondelsfinal, södra. Därmed vann Borås serien med 2-1.

Segermålet för Borås stod Hugo Ek Koskela för 3.32 in i förlängningen.

Mariestad–Borås – mål för mål

Victor Stark gjorde 1–0 till Mariestad efter bara 3.43 framspelad av Wiggo Weinö och Liam Svensson. 1–1 kom efter 9.58 när Pontus Netterberg hittade rätt på pass av Hugo Ek Koskela och Oliver Olsson.

Borås gjorde också 1–2 efter 9.30 i andra perioden när William Svensson hittade rätt framspelad av Christian Lindberg och Anton Davidsson. Mariestads Kevin Israelsson gjorde 2–2 efter 16.49 på pass av Max Wennlund och Anton Blomberg.

Laget tog ledningen redan efter efter 3.43 i tredje perioden genom Karl Umegård assisterad av Samuel Eklund och Jeremias Lindewall. 6.55 in i tredje perioden satte Adam Hirsch pucken framspelad av William Svensson och Simon Ericsson och kvitterade.

I förlängningen tog det 3.32 innan Borås också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Hugo Ek Koskela, på pass av Christian Lindberg och Adam Hirsch.

Mariestad–Borås 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–1)

Hockeyettan Åttondelsfinal, södra

Första perioden: 1–0 (3.43) Victor Stark (Wiggo Weinö, Liam Svensson), 1–1 (9.58) Pontus Netterberg (Hugo Ek Koskela, Oliver Olsson).

Andra perioden: 1–2 (29.30) William Svensson (Christian Lindberg, Anton Davidsson), 2–2 (36.49) Kevin Israelsson (Max Wennlund, Anton Blomberg).

Tredje perioden: 3–2 (43.43) Karl Umegård (Samuel Eklund, Jeremias Lindewall), 3–3 (46.55) Adam Hirsch (William Svensson, Simon Ericsson).

Förlängning: 3–4 (63.32) Hugo Ek Koskela (Christian Lindberg, Adam Hirsch).