Borås kunde inte stoppa formstarka Mariestad

Mariestad vann med 4–2 mot Borås

Mariestads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Robin Höglund med två mål för Mariestad

Mariestad och Borås möttes på onsdagen i Mariehus Arena. Mariestad hade tre vinster i rad i hockeyettan södra inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 4–2 (1–0, 2–1, 1–1).

Det var hemmaseger nummer nio i rad för Mariestad.

Mariestads Robin Höglund tvåmålsskytt

Samuel Eklund gjorde 1–0 till Mariestad efter 8.33 framspelad av Anton Blomberg och Karl Umegård.

Efter 1.58 i andra perioden gjorde Mariestad 2–0 genom Victor Stark.

Borås reducerade dock till 2–1 genom Christian Lindberg efter 5.12 av perioden.

Mariestad gjorde 3–1 genom Robin Höglund efter 16.40.

17.35 in i tredje perioden fick Robin Höglund utdelning på nytt på pass av Alex Fält och ökade ledningen. 17.52 in i perioden slog August Hansson till framspelad av Kalle Bartholdsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Borås.

Resultatet innebär att Mariestad ligger kvar på sjätte plats och Borås på sjunde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 5–2.

Mariestad tar sig an Nyköping i nästa match borta söndag 8 februari 16.00. Borås möter Karlskrona borta fredag 6 februari 19.00.

Mariestad–Borås 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (8.33) Samuel Eklund (Anton Blomberg, Karl Umegård).

Andra perioden: 2–0 (21.58) Victor Stark (Liam Svensson), 2–1 (25.12) Christian Lindberg (Jonas Nyman, Oliver Olsson), 3–1 (36.40) Robin Höglund (André Astley Rydberg, Kevin Israelsson).

Tredje perioden: 4–1 (57.35) Robin Höglund (Alex Fält), 4–2 (57.52) August Hansson (Kalle Bartholdsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Borås: 1-1-3

Nästa match:

Mariestad: Nyköpings SK, borta, 8 februari 16.00

Borås: Karlskrona HK, borta, 6 februari 19.00