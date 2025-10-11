Borås bröt förlustsviten – vann mot Kungälv

Borås vann med 4–3 mot Kungälv

Borås avgjorde efter 59.43.

Borås Tim Börje tvåmålsskytt

Efter fyra förluster i rad för Borås i U20 region syd herr kom en ljusning. Hemma mot Kungälv kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Borås Ishall slutade 4–3 (1–1, 1–1, 2–1).

Tim Börje blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara 17 sekunder kvar av slutperioden.

Borås Tim Börje tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Kungälv inledde bäst och tog ledningen genom Oliver Svenningsson efter 5.22, men Borås kvitterade genom Tim Börje efter 14.39. Kungälv gjorde 1–2 genom Ebbe Uller efter 5.17 i andra perioden.

Borås kvitterade till 2–2 genom Villgot Nordholm efter 9.13 av perioden. Efter 10.27 i tredje perioden gjorde Kungälv 2–3 genom Ebbe Uller som gjorde sitt andra mål.

Joel Greén och Tim Börje låg sen bakom vändningen till 4–3 för Borås.

Förlusten var Kungälvs andra uddamålsförlust.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Borås med 7–4.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 november i Oasen.

Tisdag 14 oktober möter Borås IF Troja-Ljungby borta 19.00 och Kungälv möter Jonstorp hemma 19.30.

Borås–Kungälv 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (5.22) Oliver Svenningsson (Wilhelm Sjöberg), 1–1 (14.39) Tim Börje (Philip Bertilsson, Jakob Leinonen).

Andra perioden: 1–2 (25.17) Ebbe Uller (Oliver Svenningsson), 2–2 (29.13) Villgot Nordholm (Elia Wicky).

Tredje perioden: 2–3 (50.27) Ebbe Uller (Sebastian Biresev Loos), 3–3 (55.25) Joel Greén (Elia Wicky, Emil Lennartsson), 4–3 (59.43) Tim Börje (Philip Bertilsson, Isac Petersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-1-3

Kungälv: 1-0-4

Nästa match:

Borås: IF Troja-Ljungby, borta, 14 oktober

Kungälv: Jonstorps IF IshF, hemma, 14 oktober