Boo vann – Hampus Ljunggren Hedman matchvinnare

Boo besegrade Nyköping på hemmaplan i söndagens match i U18 allettan östra herr. 8–4 (4–1, 4–1, 0–2) slutade matchen.

Segern var Boos fjärde på de senaste fem matcherna, och femte hemmasegern i rad.

I och med detta har Nyköping fyra förluster i rad.

Hampus Ljunggren Hedman med två mål för Boo

Boo hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.44 genom Milton Zetterlund och gick upp till 2–0. Nyköping kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Boo dock ryckt åt sig ledningen med 4–1. Boo tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 5–1 efter 1.03 genom Hampus Ljunggren Hedman och gick upp till 7–1 innan Nyköping svarade.

I periodpausen hade Boo ledningen med 8–2. Nyköping förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 0–2 men Boo kunde hålla undan och vinna matchen med 8–4.

Arsenijs Zaicevs gjorde ett mål för Boo och spelade dessutom fram till tre mål och Hampus Ljunggren Hedman stod för två mål och ett assist.

Lagen möts på nytt i Stora Hallen den 7 december.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 30 oktober. Då möter Boo Tumba i Björknäs Ishall 19.45. Nyköping tar sig an Lidingö Vikings HC U18 hemma 19.30.

Boo–Nyköping 8–4 (4–1, 4–1, 0–2)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (2.44) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Axel Andersson), 2–0 (5.05) Fabian Spjuth (Arsenijs Zaicevs, Vincent Andersson), 2–1 (6.46) Theo Grönqvist (Zsombor Kovacs), 3–1 (10.52) Edvin Runnäs Boivie, 4–1 (16.29) Gustav Ragnerstam.

Andra perioden: 5–1 (21.03) Hampus Ljunggren Hedman (Milton Zetterlund, Arsenijs Zaicevs), 6–1 (30.27) Hampus Ljunggren Hedman (Axel Andersson), 7–1 (32.52) Vincent Olausson (Lukas Stenberg, Hampus Ljunggren Hedman), 7–2 (34.32) Lucas Hellberg (Gustav Lindberg), 8–2 (39.02) Arsenijs Zaicevs (Erik Lindefors).

Tredje perioden: 8–3 (49.31) Sammy Nilsson (Gerkö Lenkey), 8–4 (52.09) Petter Karlsson (Gustav Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 4-0-1

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Boo: IFK Tumba IK, hemma, 30 oktober

Nyköping: Lidingö Vikings HC, hemma, 30 oktober