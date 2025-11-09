Boo utklassade Wings Arlanda – vann med 9–1

Boo-seger med 9–1 mot Wings Arlanda

Axel Andersson med tre mål för Boo

Tolfte raka nederlaget för Wings Arlanda

Boo övertygade när laget vann på bortaplan mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr med hela 9–1 (2–0, 3–1, 4–0).

Resultatet innebär att Wings Arlanda nu har tolv förluster i rad.

Axel Andersson gjorde tre mål för Boo

Boo tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Boo stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–2 till 0–5 på bara 8.20.

Wings Arlanda reducerade dock till 1–5 genom Edvin Stenerhag med 4.14 kvar att spela av perioden. Boo fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Edvin Runnäs Boivie, Gustav Ragnerstam, Axel Andersson och Lukas Stenberg.

Arsenijs Zaicevs och Vincent Andersson gjorde båda ett mål och tre assist för Boo.

När lagen möttes senast vann Boo HC med 9–0.

Torsdag 13 november spelar Wings Arlanda borta mot Värmdö 20.00 och Boo mot Viggbyholm hemma 19.45 i Björknäs Ishall.

Wings Arlanda–Boo 1–9 (0–2, 1–3, 0–4)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (3.41) Axel Andersson (Lukas Stenberg, Arsenijs Zaicevs), 0–2 (11.46) Axel Andersson.

Andra perioden: 0–3 (24.07) Oscar Widman (Vincent Olausson, Gustav Ragnerstam), 0–4 (25.06) Arsenijs Zaicevs (Edvin Runnäs Boivie, Oliver Dansk), 0–5 (32.27) Vincent Andersson (Max Stavin), 1–5 (35.46) Edvin Stenerhag (Martin Frisk).

Tredje perioden: 1–6 (47.48) Lukas Stenberg (Vincent Andersson, Arsenijs Zaicevs), 1–7 (50.17) Edvin Runnäs Boivie (Axel Andersson, Max Stavin), 1–8 (56.48) Axel Andersson (Arsenijs Zaicevs, Vincent Andersson), 1–9 (58.21) Gustav Ragnerstam (Vincent Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-1-4

Boo: 3-0-2

Nästa match:

Wings Arlanda: Värmdö HC, borta, 13 november

Boo: Viggbyholms IK, hemma, 13 november