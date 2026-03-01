Boo segrade mot IK Göta i U18 allettan östra fortsättningsserie

Boo segrade – 6–4 mot IK Göta

Boos åttonde seger på de senaste nio matcherna

Arsenijs Zaicevs matchvinnare för Boo

Boo vann matchen på hemmaplan mot IK Göta i U18 allettan östra fortsättningsserie på söndagen. 6–4 (1–0, 4–3, 1–1) slutade matchen.

Segern var Boos åttonde på de senaste nio matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

Lidingö Vikings HC nästa för Boo

Arsenijs Zaicevs gjorde 1–0 till Boo efter 12.41 efter pass från Edvin Runnäs Boivie.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Hugo Karlsson såg till att IK Göta reducerade igen efter 2.24 i tredje perioden framspelad av Vincent Svärd Sörman. 10.54 in i tredje perioden satte Alexander Myrentorp pucken återigen på pass av Vincent Sörlin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–4.

Arsenijs Zaicevs gjorde två mål för Boo och spelade dessutom fram till två mål och Max Stavin stod för ett mål och två assists.

Det här var fjärde mötet mellan Boo och IK Göta den här säsongen. Boo HC har tagit två segrar före den här matchen. IK Göta vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Boo möter Lidingö Vikings HC i nästa match borta torsdag 5 mars 19.30. IK Göta möter samma dag Järna borta.

Boo–IK Göta 6–4 (1–0, 4–3, 1–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (12.41) Arsenijs Zaicevs (Edvin Runnäs Boivie).

Andra perioden: 1–1 (26.34) Jasper Carlsson (Adam Belmonte), 2–1 (28.00) Max Stavin (Arsenijs Zaicevs), 3–1 (30.58) Alexander Myrentorp (Henry Andersson), 4–1 (32.22) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Max Stavin), 5–1 (33.04) Arsenijs Zaicevs (Max Stavin), 5–2 (35.26) Robin Brattberger (Edvin Karlsson Kazeem, Henrik Blomqvist), 5–3 (36.18) Oliwer Ekström (Jasper Carlsson, Axel Rinman).

Tredje perioden: 5–4 (42.24) Hugo Karlsson (Vincent Svärd Sörman), 6–4 (50.54) Alexander Myrentorp (Vincent Sörlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 4-1-0

IK Göta: 2-0-3

Nästa match:

Boo: Lidingö Vikings HC, borta, 5 mars 19.30

IK Göta: Järna SK, borta, 5 mars 19.30