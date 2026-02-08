Boo övertygade mot Haninge Anchors HC U18

Seger för Boo med 7–2 mot Haninge Anchors HC U18

Boos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Henry Andersson avgjorde för Boo

Boo vann enkelt mot Haninge Anchors HC U18 på bortaplan i Hanvedens ishall i U18 allettan östra fortsättningsserie. Boo gjorde tog en ny storseger och gjorde hela sju mål. Matchen vanns med 7–2 (2–0, 3–2, 2–0).

Segern var Boos fjärde på de senaste fem matcherna.

Haninge Anchors HC U18–Boo – mål för mål

Arsenijs Zaicevs gjorde 1–0 till Boo efter 10.08 assisterad av Milton Zetterlund. Laget gjorde 0–2 när Milton Zetterlund fick träff på pass av Hjalmar Holmström och Edvin Runnäs Boivie efter 16.05.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

3.07 in i tredje perioden satte Vincent Olausson pucken på pass av Edvin Runnäs Boivie och Arsenijs Zaicevs och ökade ledningen. Efter 11.38 nätade Milton Zetterlund på nytt framspelad av Kalle Beijer och Edvin Runnäs Boivie och ökade ledningen för Boo. Det fastställde slutresultatet till 2–7.

Boos Milton Zetterlund stod för fyra poäng, varav två mål och Edvin Runnäs Boivie hade fyra assists.

När lagen möttes på torsdagen vann Boo med 8–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 12 februari. Då möter Haninge Anchors HC U18 Nyköping i Stora Hallen 19.40. Boo tar sig an Eskilstuna Linden Hockey hemma 19.45.

Haninge Anchors HC U18–Boo 2–7 (0–2, 2–3, 0–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Hanvedens ishall

Första perioden: 0–1 (10.08) Arsenijs Zaicevs (Milton Zetterlund), 0–2 (16.05) Milton Zetterlund (Hjalmar Holmström, Edvin Runnäs Boivie).

Andra perioden: 0–3 (25.54) Henry Andersson (Theo Ringqvist, Oscar Widman), 1–3 (27.00) Noel Wixtröm (Simon Alex Lilge), 1–4 (31.11) Max Stavin (Edvin Runnäs Boivie, Milton Zetterlund), 2–4 (32.10) Alexander Malm (Noel Wixtröm), 2–5 (39.17) Henry Andersson (Kalle Beijer).

Tredje perioden: 2–6 (43.07) Vincent Olausson (Edvin Runnäs Boivie, Arsenijs Zaicevs), 2–7 (51.38) Milton Zetterlund (Kalle Beijer, Edvin Runnäs Boivie).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 1-0-4

Boo: 4-0-1

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Nyköpings SK, borta, 12 februari 19.40

Boo: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 12 februari 19.45