Boo hetast i toppmötet med Nyköping

Boo-seger med 4–2 mot Nyköping

Boos sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Boos Arsenijs Zaicevs tvåmålsskytt

Boo tog en tung seger på hemmaplan mot Nyköping i toppmötet i U18 allettan östra fortsättningsserie på torsdagen. Matchen slutade 4–2 (1–0, 1–2, 2–0).

Med tre omgångar kvar är Boo på tredje plats i tabellen, medan Nyköping är på andra plats.

När Boo och Nyköping senast gjorde upp var Nyköping klart bättre och vann med hela 7–1. Nu kom alltså revanschen för Boo.

Segern var Boos sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Max Stavin gjorde matchvinnande målet

Boo tog ledningen efter 6.26 genom Hjalmar Holmström på pass av Arsenijs Zaicevs.

Petter Karlsson och Gustav Lindberg gjorde att Nyköping vände till underläget till ledning med 1–2.

Boo kvitterade till 2–2 genom Arsenijs Zaicevs i andra perioden.

12.29 in i tredje perioden satte Max Stavin pucken framspelad av Edvin Runnäs Boivie och Milton Zetterlund och gav laget ledningen. Arsenijs Zaicevs stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 38 sekunder kvar att spela med assist av Milton Zetterlund. 4–2-målet blev matchens sista.

Arsenijs Zaicevs gjorde två mål för Boo och ett målgivande pass.

Det här var fjärde mötet mellan Boo och Nyköping den här säsongen. Boo HC vann de två första mötena. Nyköpings SK vann senast lagen möttes.

I nästa match, söndag 1 mars möter Boo IK Göta hemma i Björknäs Ishall 16.25 medan Nyköping spelar borta mot Väsby 18.30.

Boo–Nyköping 4–2 (1–0, 1–2, 2–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (6.26) Hjalmar Holmström (Arsenijs Zaicevs).

Andra perioden: 1–1 (26.48) Gustav Lindberg, 1–2 (35.28) Petter Karlsson (Emil Hernkvist, Vilmer Roshamn), 2–2 (37.56) Arsenijs Zaicevs.

Tredje perioden: 3–2 (52.29) Max Stavin (Edvin Runnäs Boivie, Milton Zetterlund), 4–2 (59.22) Arsenijs Zaicevs (Milton Zetterlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 4-1-0

Nyköping: 3-0-2

Nästa match:

Boo: IK Göta, hemma, 1 mars 16.25

Nyköping: Väsby IK HK, borta, 1 mars 18.30