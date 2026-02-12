Boo fortsätter vinna – 6–2 mot Eskilstuna Linden Hockey

Boo-seger med 6–2 mot Eskilstuna Linden Hockey

Boos femte seger på de senaste sex matcherna

Arsenijs Zaicevs avgjorde för Boo

Det blev 6–2 (2–2, 3–0, 1–0) på hemmaplan mot Eskilstuna Linden Hockey på torsdagen och därmed också den fjärde raka segern i U18 allettan östra fortsättningsserie för Boo. Det innebär också att Eskilstuna Linden Hockey åkte på fjärde raka förlusten.

Boo–Eskilstuna Linden Hockey – mål för mål

Boo tog ledningen i början av första perioden genom Arsenijs Zaicevs.

Eskilstuna Linden Hockey kvitterade till 1–1 genom Wilhelm Högback Norén efter 5.53.

Efter 15.27 i matchen gjorde Boo 2–1 genom Henry Andersson.

Eskilstuna Linden Hockey gjorde 2–2 genom Eric Törnberg med 1.55 kvar att spela.

I andra perioden var det Boo som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Arsenijs Zaicevs, Henry Andersson och Gustav Ragnerstam.

17.01 in i tredje perioden satte Oliver Dansk pucken framspelad av Gustav Ragnerstam och ökade ledningen. 6–2-målet blev matchens sista.

Boos Gustav Ragnerstam stod för ett mål och två assists, Arsenijs Zaicevs gjorde två mål och ett målgivande pass och Henry Andersson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Eskilstuna Linden Hockey ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Boo är på tredje plats. Noteras kan att Eskilstuna Linden Hockey sedan den 13 januari har tappat sex placeringar i tabellen.

När lagen möttes senast vann Boo med 5–4 efter förlängning .

Boo tar sig an Tierps HK U18 i nästa match borta lördag 14 februari 12.00. Eskilstuna Linden Hockey möter Haninge Anchors HC U18 borta söndag 15 februari 16.30.

Boo–Eskilstuna Linden Hockey 6–2 (2–2, 3–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (3.11) Arsenijs Zaicevs (Gustav Ragnerstam), 1–1 (5.53) Wilhelm Högback Norén (Gabriel Carlsson, Joel Vartiainen), 2–1 (15.27) Henry Andersson, 2–2 (18.05) Eric Törnberg (Felix Gustafsson).

Andra perioden: 3–2 (25.20) Arsenijs Zaicevs (Henry Andersson, Edvin Runnäs Boivie), 4–2 (28.41) Henry Andersson (Milton Zetterlund), 5–2 (34.45) Gustav Ragnerstam (Arsenijs Zaicevs, Edvin Runnäs Boivie).

Tredje perioden: 6–2 (57.01) Oliver Dansk (Gustav Ragnerstam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 4-0-1

Eskilstuna Linden Hockey: 1-1-3

Nästa match:

Boo: Tierps HK, borta, 14 februari 12.00

Eskilstuna Linden Hockey: Haninge Anchors HC, borta, 15 februari 16.30