Bollnäs/Alfta U18 vände underläge och vann

Bollnäs/Alfta U18 låg under med två mål efter första perioden i hemmamatchen i U18 Div 1 västra A herr mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne. Men laget vände underläget och vann med 6–4 (1–3, 1–0, 4–1) i torsdagens match i Bollnäs Ishall.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.41 i mitten av perioden.

Bollnäs/Alfta U18 reducerade dock till 1–3 genom Melker Dalebrant med 4.13 kvar att spela.

Efter 18.23 reducerade Bollnäs/Alfta U18 på nytt genom Wiktor Olsson på pass av Arvid Östling och Oliver Hägglund.

I tredje perioden var det i stället Bollnäs/Alfta U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 6–4.

Det här betyder att Bollnäs/Alfta U18 är kvar på sjätte plats och Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne stannar på sjunde plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC med 5–4.

I sista matchen möter Bollnäs/Alfta U18 Strömsbro 2 hemma på söndag 14 december 16.00. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne möter Gävle söndag 7 december 13.30 borta.

Bollnäs/Alfta U18–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 6–4 (1–3, 1–0, 4–1)

U18 Div 1 västra A herr, Bollnäs Ishall

Första perioden: 0–1 (6.40) Valentin Andersson (Alexander Sundberg), 0–2 (10.16) Sigge Asplund (Kalle Brändt Svensson, Noel Persson), 0–3 (15.21) Kalle Brändt Svensson, 1–3 (15.47) Melker Dalebrant (Ludvig Dalebrant).

Andra perioden: 2–3 (38.23) Wiktor Olsson (Arvid Östling, Oliver Hägglund).

Tredje perioden: 3–3 (40.12) Wiktor Olsson (Oliver Hägglund), 4–3 (46.58) Edvin Bengtsson (Viktor Björklund), 5–3 (50.44) Lukas Larsson, 6–3 (54.55) Arvid Östling (Nils Hagelin), 6–4 (58.55) Sigge Asplund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bollnäs/Alfta U18: 2-0-3

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Strömsbro IF 2, hemma, 14 december

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Gävle GIK, borta, 7 december