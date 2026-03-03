Bollnäs/Alfta U18-seger i toppmötet med Strömsbro 2

Seger för Bollnäs/Alfta U18 med 4–3 mot Strömsbro 2

Bollnäs/Alfta U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliver Hägglund matchvinnare för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 tog emot Strömsbro 2 i tisdagens toppmöte i U18 division 1 västra A vår. Och det slutade med seger för hemmalaget Bollnäs/Alfta U18, som besegrade Strömsbro 2 med 4–3 (3–0, 0–2, 1–1).

Med en omgång kvar är Bollnäs/Alfta U18 på tredje plats i tabellen, medan Strömsbro 2 leder fortfarande serien, två poäng före Gävle.

Oliver Hägglund stod för Bollnäs/Alfta U18:s avgörande mål 18.58 in i tredje perioden.

Segern var Bollnäs/Alfta U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Strömsbro 2 hade en fin rad med nio raka matcher utan förlust inför tisdagens match.

Gävle nästa för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 11.03 i andra perioden nätade William Aflarenko framspelad av Ebbe Källström och reducerade åt Strömsbro 2. Theo Bäckius såg till att Strömsbro 2 reducerade igen efter 15.34 på pass av Mille Thunman och Ture Ageflod.

8.24 in i tredje perioden slog Troy Nordli till framspelad av Olle Arnberg och kvitterade. Men Oliver Hägglund stod för målet när Bollnäs/Alfta U18 avgjorde matchen med 1.02 kvar att spela med assist av Wille Kaneskär och Ludvig Dalebrant.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Bollnäs/Alfta U18 med 25–13 och Strömsbro 2 med 30–12 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Bollnäs/Alfta U18 och Strömsbro 2 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Strömsbro IF 2 vunnit.

Söndag 8 mars 13.30 spelar Bollnäs/Alfta U18 borta mot Gävle i sista omgången.

Bollnäs/Alfta U18–Strömsbro 2 4–3 (3–0, 0–2, 1–1)

U18 division 1 västra A vår, Bollnäs Ishall

Första perioden: 1–0 (3.22) Milo Kiltorp (Arvid Östling, Nils Hagelin), 2–0 (7.45) Harry Arvidsson, 3–0 (15.10) Ludvig Dalebrant (Harry Arvidsson).

Andra perioden: 3–1 (31.03) William Aflarenko (Ebbe Källström), 3–2 (35.34) Theo Bäckius (Mille Thunman, Ture Ageflod).

Tredje perioden: 3–3 (48.24) Troy Nordli (Olle Arnberg), 4–3 (58.58) Oliver Hägglund (Wille Kaneskär, Ludvig Dalebrant).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bollnäs/Alfta U18: 4-0-1

Strömsbro 2: 4-0-1

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Gävle GIK, borta, 8 mars 13.30