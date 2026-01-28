Bodens HF:s segerrad mot Kalix intakt

Bodens HF vann med 4–1 mot Kalix

Bodens HF:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Daniel Mannberg matchvinnare för Bodens HF

Fem raka segrar hade Bodens HF mot just Kalix i hockeyettan norra inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Bodens HF på nytt – den här gången med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) borta i Part Arena.

Fjärdeplacerade Bodens HF tog sin femte seger i rad i serien medan Kalix efter tre raka segrar nu förlorade.

Kalix–Bodens HF – mål för mål

Kalix tog ledningen i första perioden genom Kie Vähäkangas.

Därefter fixade Bodens HF:s Elias Callgren och Daniel Mannberg att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 15.29 i andra perioden nätade Nils Thomasson på pass av Henri Tamminen och Daniel Mannberg och gjorde 1–3.

7.43 in i tredje perioden slog Wille Åström till framspelad av Nils Thomasson och Daniel Mannberg och ökade ledningen.

Nils Thomasson och Daniel Mannberg gjorde båda ett mål och två assist för Bodens HF.

Det här betyder att Kalix är kvar på åttonde plats.

På lördag 31 januari 16.00 spelar Kalix hemma mot Vallentuna och Bodens HF hemma mot Wings Arlanda.

Kalix–Bodens HF 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (13.14) Kie Vähäkangas (Alfons Ekblad, Elias Elomaa), 1–1 (17.40) Elias Callgren (Jacob Sundin, Felix Dahlroth), 1–2 (18.23) Daniel Mannberg (Nils Thomasson).

Andra perioden: 1–3 (35.29) Nils Thomasson (Henri Tamminen, Daniel Mannberg).

Tredje perioden: 1–4 (47.43) Wille Åström (Nils Thomasson, Daniel Mannberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-0-2

Bodens HF: 5-0-0

Nästa match:

Kalix: Vallentuna Hockey, hemma, 31 januari 16.00

Bodens HF: Wings HC Arlanda, hemma, 31 januari 16.00