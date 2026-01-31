Bodens HF:s fina svit mot Wings Arlanda fortsätter

Bodens HF vann med 7–0 mot Wings Arlanda

Bodens HF:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Hampus Johannesson med två mål för Bodens HF

Bodens HF fortsätter att ha det lätt mot Wings Arlanda i hockeyettan norra. På lördagen vann Bodens HF på nytt – den här gången med hela 7–0 (3–0, 2–0, 2–0) hemma i Hive Arena. Det var Bodens HF:s fjärde raka seger mot Wings Arlanda.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Bodens HF:s målvakter höll nollan.

Därmed har Bodens HF vunnit sex matcher i rad i hockeyettan norra och har nio raka segrar på hemmaplan.

Felix Dahlroth gjorde matchvinnande målet

Bodens HF stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 4.28 i andra perioden nätade Simon Andersson framspelad av Alexander Wallin och gjorde 4–0. Hampus Johannesson gjorde dessutom 5–0 efter 13.33 på pass av Jacob Sundin.

9.16 in i tredje perioden fick Kevin Arvidsson utdelning framspelad av Simon Andersson och ökade ledningen. Till slut kom också 7–0 genom Elias Callgren framspelad av Jacob Sundin och Felix Dahlroth efter 18.58.

Bodens HF imponerar med fem segrar och 25–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wings Arlanda har två vinster och tre förluster och 10–18 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Bodens HF på fjärde plats och Wings Arlanda på 18:e plats.

Söndag 1 februari 15.00 möter Bodens HF Väsby IK HK hemma i Hive Arena medan Wings Arlanda spelar borta mot Piteå.

Bodens HF–Wings Arlanda 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (6.11) Felix Dahlroth (Kevin Arvidsson, Elias Callgren), 2–0 (12.08) Oscar Eriksson (Joshua Laframboise, Nils Thomasson), 3–0 (17.00) Hampus Johannesson (Daniel Mannberg).

Andra perioden: 4–0 (24.28) Simon Andersson (Alexander Wallin), 5–0 (33.33) Hampus Johannesson (Jacob Sundin).

Tredje perioden: 6–0 (49.16) Kevin Arvidsson (Simon Andersson), 7–0 (58.58) Elias Callgren (Jacob Sundin, Felix Dahlroth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 5-0-0

Wings Arlanda: 2-0-3

Nästa match:

Bodens HF: Väsby IK HK, hemma, 1 februari 15.00

Wings Arlanda: Piteå HC, borta, 1 februari 15.00