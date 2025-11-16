Bodens HF:s fina svit fortsätter mot Forshaga

Bodens HF segrade – 3–2 efter förlängning

Bodens HF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andreas Nilsson matchvinnare för Bodens HF

Bodens HF fortsätter att ha det lätt mot Forshaga i hockeyettan norra. På söndagen vann Bodens HF på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning borta i Ängevi Ishall. Det var Bodens HF:s åttonde raka seger mot Forshaga.

Andreas Nilsson blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 2.58 in i förlängningen.

Segern var Bodens HF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Forshaga–Bodens HF – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. 2.22 in i andra perioden gjorde Bodens HF 1–0. Målskytt var Kevin Arvidsson framspelad av Elias Callgren och Simon Andersson.

Redan efter 3.06 i andra perioden kvitterade Forshaga till 1–1 genom Linus Johnsson på pass av Gustav Ling. 5.29 in i tredje perioden nätade Bodens HF:s Joshua Laframboise framspelad av Jacob Sundin och Viktor Arespång och gav laget ledningen.

16.40 in i perioden slog Victor Stark till på pass av Wille Johansson och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Bodens HF blev Andreas Nilsson som 2.58 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Forshagas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bodens HF:s femte uddamålsseger.

I nästa match möter Forshaga Surahammar borta på onsdag 19 november 19.00. Bodens HF möter Örnsköldsvik Hockey lördag 22 november 15.00 hemma.

Forshaga–Bodens HF 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Andra perioden: 0–1 (22.22) Kevin Arvidsson (Elias Callgren, Simon Andersson), 1–1 (23.06) Linus Johnsson (Gustav Ling).

Tredje perioden: 1–2 (45.29) Joshua Laframboise (Jacob Sundin, Viktor Arespång), 2–2 (56.40) Victor Stark (Wille Johansson).

Förlängning: 2–3 (62.58) Andreas Nilsson (Gustav Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 2-1-2

Bodens HF: 4-0-1

Nästa match:

Forshaga: Surahammars IF, borta, 19 november

Bodens HF: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 22 november