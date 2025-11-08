Bodens HF vann med 3–2 hemma mot Strömsbro

Bodens HF vann med 3–2 mot Strömsbro

Calle Åström matchvinnare för Bodens HF

Andra raka segern för Bodens HF

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Bodens HF i matchen mot Strömsbro i Hive Arena. Laget vann lördagens match i hockeyettan norra med 3–2 (1–0, 2–2, 0–0).

Bodens HF–Strömsbro – mål för mål

Bodens HF tog ledningen efter tio minuter genom Jacob Sundin på pass av Victor Edström och Joshua Laframboise. Strömsbro kvitterade till 1–1 genom Olle Hellström i början av andra perioden i andra perioden.

Bodens HF gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 1–1 till 3–1, målen av Alexander Wallin och Calle Åström, vilket avgjorde matchen.

Calle Westerlund reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Strömsbro. I tredje perioden höll Bodens HF i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Bodens HF:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Strömsbros tredje uddamålsförlust.

Onsdag 12 november 19.00 spelar Bodens HF borta mot Clemensnäs. Strömsbro möter Piteå borta i LF Arena söndag 9 november 16.00.

Bodens HF–Strömsbro 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (10.58) Jacob Sundin (Victor Edström, Joshua Laframboise).

Andra perioden: 1–1 (21.09) Olle Hellström (Marcus Linderborg, Adam Dahlström), 2–1 (25.54) Alexander Wallin (Joshua Laframboise, Kevin Arvidsson), 3–1 (26.36) Calle Åström, 3–2 (39.50) Calle Westerlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 3-1-1

Strömsbro: 2-1-2

Nästa match:

Bodens HF: Clemensnäs HC, borta, 12 november

Strömsbro: Piteå HC, borta, 9 november