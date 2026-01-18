Bodens HF vann borta mot Borlänge

Bodens HF vann med 4–3 mot Borlänge

Bodens HF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andra raka segern för Bodens HF

Det blev seger för bortalaget Bodens HF i matchen mot Borlänge i Borlänge Ishall. Laget vann söndagens match i hockeyettan norra med 4–3.

Segern var Bodens HF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Lindlöven nästa för Bodens HF

Resultatet innebär att Borlänge ligger kvar på sjätte plats och Bodens HF på femte plats i tabellen.

Onsdag 21 januari 19.00 spelar Borlänge borta mot Lindlöven. Bodens HF möter Lindlöven hemma i Hive Arena lördag 24 januari 16.00.