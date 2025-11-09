Bodens HF U18 vann efter stark start mot Kiruna IF U18

Bodens HF U18 vann med 8–5 mot Kiruna IF U18

Riko Pippuri tremålsskytt för Bodens HF U18

Melvin Nyman matchvinnare för Bodens HF U18

Bodens HF U18 tog greppet om hemmamatchen mot Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A herr i första perioden och ledde med 5–0 i paus. Trots en uppryckning av Kiruna IF U18 vann Bodens HF U18 matchen med 8–5 (5–0, 1–1, 2–4).

Riko Pippuri gjorde tre mål för Bodens HF U18

Bodens HF U18 var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Kiruna IF U18 förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–2 men Bodens HF U18 kunde hålla undan och vinna matchen med 8–5.

Alex Lundberg gjorde ett mål för Bodens HF U18 och spelade dessutom fram till fyra mål och Riko Pippuri gjorde tre mål.

Bodens HF U18 har tre segrar och två förluster och 17–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kiruna IF U18 har en vinst och fyra förluster och 14–26 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Bodens HF med 3–2 efter straffar.

I nästa match möter Bodens HF U18 SK Lejon U18 hemma på måndag 17 november 19.00. Kiruna IF U18 möter Clemensnäs HC U18 lördag 15 november 19.30 hemma.

Bodens HF U18–Kiruna IF U18 8–5 (5–0, 1–1, 2–4)

U18 division 1 norra A herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (0.50) Vilmer Lundborg Simonsson (Isak Schylander), 2–0 (6.18) Riko Pippuri (Alex Lundberg), 3–0 (7.44) Riko Pippuri (Alex Lundberg), 4–0 (16.54) Riko Pippuri (Melvin Nyman), 5–0 (19.35) Felix Sammeli (Alex Lundberg, Elton Bjärenfall).

Andra perioden: 5–1 (26.32) Hugo Fredriksson (Jaroslav Novikov, Elton Koponen), 6–1 (37.57) Melvin Nyman (Alex Lundberg, Elton Bjärenfall).

Tredje perioden: 6–2 (40.24) Milo Törmä (Liam Forsman, Teodor Jonsson Holmgren), 7–2 (45.18) Kevin Chekchantuek Erkki (Axel Cederlund), 7–3 (45.30) Liam Lundin (Tim Movenius, Simon Holmblad), 8–3 (50.22) Alex Lundberg (Vilmer Lundborg Simonsson), 8–4 (53.39) Alvin Taivalsaari (Jaroslav Novikov), 8–5 (56.26) Liam Lundin (Liam Forsman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 3-0-2

Kiruna IF U18: 1-0-4

Nästa match:

Bodens HF U18: SK Lejon, hemma, 17 november

Kiruna IF U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 15 november