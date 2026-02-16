Bodens HF U18 knep segern i målmässigt jämn match mot Brooklyn Tigers UHF U18

Bodens HF U18 vann med 2–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Riko Pippuri gjorde två mål för Bodens HF U18

Andra raka segern för Bodens HF U18

Det blev en uddamålsseger för Bodens HF U18 i matchen mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr på måndagen. Laget vann med 2–1 (2–0, 0–1, 0–0) hemma i Hive Arena.

Brooklyn Tigers HF U18 nästa för Bodens HF U18

Bodens HF U18 tog ledningen efter 7.43 genom Riko Pippuri. 2–0 kom efter 15.21 när Riko Pippuri på nytt slog till på pass av Elton Bjärenfall och Emil Riihinen Ahlbäck.

Efter 9.31 i andra perioden nätade Philip Larsson på pass av Kevin Latvala och reducerade åt Brooklyn Tigers UHF U18.

I tredje perioden höll Bodens HF U18 i sin 2–1-ledning och vann.

Bodens HF U18 stannar därmed på fjärde plats och Brooklyn Tigers UHF U18 på åttonde plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Bodens HF U18 som så sent som den 31 januari låg på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bodens HF vunnit.

Bodens HF U18 tar sig an Brooklyn Tigers HF U18 i nästa match borta torsdag 19 februari 19.30. Brooklyn Tigers UHF U18 möter Kiruna IF U18 borta lördag 21 februari 11.30.

Bodens HF U18–Brooklyn Tigers UHF U18 2–1 (2–0, 0–1, 0–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (7.43) Riko Pippuri, 2–0 (15.21) Riko Pippuri (Elton Bjärenfall, Emil Riihinen Ahlbäck).

Andra perioden: 2–1 (29.31) Philip Larsson (Kevin Latvala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 3-1-1

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-1-3

Nästa match:

Bodens HF U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 19 februari 19.30

Brooklyn Tigers UHF U18: Kiruna IF, borta, 21 februari 11.30