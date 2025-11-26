Bodens HF U18 höll nollan och tog stark seger mot Clemensnäs HC U18

Bodens HF U18-seger med 4–0 mot Clemensnäs HC U18

Rasmus Christensen tvåmålsskytt för Bodens HF U18

Clemensnäs HC U18:s sjunde raka förlust

Fyra mål framåt och hållen nolla. Bodens HF U18 tog en stabil seger på hemmaplan mot Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A herr. Matchen slutade 4–0 (0–0, 4–0, 0–0).

Bodens HF U18:s Rasmus Christensen tvåmålsskytt

Första perioden blev mållös.

Bodens HF U18 stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 4.50. Bodens HF U18 tog därmed en klar seger.

Tredje perioden blev även den mållös och Bodens HF U18 höll i sin 4–0-ledning och vann.

Det här betyder att Bodens HF U18 ligger på fjärde plats i tabellen och Clemensnäs HC U18 är på tionde och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bodens HF med 5–1.

Onsdag 3 december 19.00 spelar Bodens HF U18 hemma mot Haparanda. Clemensnäs HC U18 möter Brooklyn Tigers UHF U18 borta i Lulebohallen måndag 8 december 18.45.

Bodens HF U18–Clemensnäs HC U18 4–0 (0–0, 4–0, 0–0)

U18 division 1 norra A herr, Hive Arena

Andra perioden: 1–0 (32.06) Rasmus Christensen (Felix Sammeli, Lucas Pasma Ferden), 2–0 (34.04) Alex Lundberg (Elton Bjärenfall, Riko Pippuri), 3–0 (34.15) Rasmus Christensen (Edvin Moritz), 4–0 (36.56) Noel Öhman (Isak Schylander, Elias Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 2-0-3

Clemensnäs HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Bodens HF U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 3 december

Clemensnäs HC U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 8 december