Bodens HF svårslaget på hemmaplan – nu sju raka segrar hemma

Bodens HF har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Lindlöven på lördagen med 3–0 (2–0, 0–0, 1–0) innebär att laget har sju matcher i rad med seger hemma i hockeyettan norra.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte så här om matchen:

– Vi går väldigt kort på folk, tio fw 6b, trots detta gör vi en fantastiskt bra prestation. Vi skapar lägen för att resultatmässigt kunna matcha Boden men tyvärr är vi lite för trubbiga just nu och har även varit det över tid. Nu tar vi nya tag imorgon, då Piteå står för motståndet!

Forshaga nästa för Bodens HF

Oscar Eriksson gjorde 1–0 till Bodens HF efter bara 1.09 på passning från Andreas Nilsson och Daniel Mannberg. Laget gjorde 2–0 efter 6.07 när Daniel Mannberg fick träff på pass av Andreas Nilsson och Oscar Eriksson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 17.48 i tredje perioden gjorde Andreas Nilsson också 3–0.

Bodens HF:s Andreas Nilsson stod för ett mål och två assists.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Lindlöven är på tredje plats.

Söndag 25 januari möter Bodens HF Forshaga hemma 15.00 och Lindlöven möter Piteå borta 14.00.

Bodens HF–Lindlöven 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (1.09) Oscar Eriksson (Andreas Nilsson, Daniel Mannberg), 2–0 (6.07) Daniel Mannberg (Andreas Nilsson, Oscar Eriksson).

Tredje perioden: 3–0 (57.48) Andreas Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Lindlöven: 2-0-3

Nästa match:

Bodens HF: Forshaga IF, hemma, 25 januari 15.00

Lindlöven: Piteå HC, borta, 25 januari 14.00