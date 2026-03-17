Bodens HF säkrade segern i serien mot Kalix efter rysare

Bodens HF-seger med 5–4 efter förlängning

Alexander Wallin avgjorde för Bodens HF

Tredje raka segern för Bodens HF

Segern borta med 5–4 (2–0, 1–3, 1–1, 1–0) efter förlängning gör att Bodens HF har säkrat segern i matchserien mot Kalix i kvartsfinalen i Hockeyettan. Därmed vann Bodens HF totalt med 3-0 i matcher.

Alexander Wallin slog till 3.22 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Bodens HF vann därmed för nionde matchen i rad mot just Kalix.

Kalix–Bodens HF – mål för mål

Alexander Wallin gav Bodens HF ledningen efter 15.24 efter förarbete av Simon Andersson och Jacob Sundin. Laget ökade också ledningen till 0–2 alldeles i slutsekunderna av första perioden genom Oscar Eriksson assisterad av Nils Thomasson och Hampus Johannesson.

Kalix vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden.

Bodens HF kvitterade till 3–3 genom Felix Dahlroth.

4.40 in i tredje perioden satte Anton Claesson pucken framspelad av Alfons Ekblad och Filip Lindbäck och gav laget ledningen. 9.57 in i perioden nätade Bodens HF:s Felix Dahlroth på nytt och kvitterade.

Kalix–Bodens HF 4–5 (0–2, 3–1, 1–1, 0–1)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 0–1 (15.24) Alexander Wallin (Simon Andersson, Jacob Sundin), 0–2 (19.56) Oscar Eriksson (Nils Thomasson, Hampus Johannesson).

Andra perioden: 1–2 (21.03) Viktor Abrahamsson (Elias Elomaa), 2–2 (24.27) Filip Runbjer (Alfons Ekblad, Elias Elomaa), 3–2 (30.12) Filip Lindbäck (Oscar Kohlström), 3–3 (34.06) Felix Dahlroth (Nils Thomasson, Hampus Johannesson).

Tredje perioden: 4–3 (44.40) Anton Claesson (Alfons Ekblad, Filip Lindbäck), 4–4 (49.57) Felix Dahlroth.

Förlängning: 4–5 (63.22) Alexander Wallin.

Ställning i serien: Kalix–Bodens HF 0–3