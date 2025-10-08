Boden vann mot Clemensnäs HC J18 efter Isak Schylanders två mål

Boden segrade – 5–1 mot Clemensnäs HC J18

Isak Schylander gjorde två mål för Boden

Alex Lundberg matchvinnare för Boden

Det blev Boden som gick segrande ur mötet med Clemensnäs HC J18 i U18 division 1 norra A herr på bortaplan, med 5–1 (2–0, 0–1, 3–0).

Bodens Isak Schylander tvåmålsskytt

Boden tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter. Efter 16.21 i andra perioden nätade Karl Lundquist på pass av Signar Bakteman och Hugo Marklund och reducerade åt Clemensnäs HC J18. Även i tredje perioden var Boden starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom två mål av Isak Schylander och ett mål av Felix Sammeli och avgjorde matchen.

Alex Lundberg gjorde ett mål för Boden och två assist.

Bodens nya tabellposition är sjätte plats medan Clemensnäs HC J18 är på elfte och sista plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 26 november i Hive Arena.

Nästa motstånd för Clemensnäs HC J18 är Burträsk. Lagen möts onsdag 15 oktober 19.30 i Isbjörnen. Boden tar sig an Lycksele hemma söndag 12 oktober 11.00.

Clemensnäs HC J18–Boden 1–5 (0–2, 1–0, 0–3)

U18 division 1 norra A herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (11.24) Viktor Lingbro Thun, 0–2 (13.51) Alex Lundberg (Riko Pippuri).

Andra perioden: 1–2 (36.21) Karl Lundquist (Signar Bakteman, Hugo Marklund).

Tredje perioden: 1–3 (48.01) Felix Sammeli (Elton Bjärenfall), 1–4 (51.38) Isak Schylander (Alex Lundberg), 1–5 (57.01) Isak Schylander (Riko Pippuri, Alex Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC J18: 0-0-5

Boden: 3-0-2

Nästa match:

Clemensnäs HC J18: Burträsk HC, borta, 15 oktober

Boden: Lycksele SK, hemma, 12 oktober