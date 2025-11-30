Boden vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Brooklyn

Boden vann med 3–2 mot Brooklyn

Hugo Östberg avgjorde för Boden

14:e raka nederlaget för Brooklyn

Det blev seger för Boden hemma mot Brooklyn i U20 region norr A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Boden fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (1–2, 1–0, 1–0).

Boden–Brooklyn – mål för mål

Brooklyn startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Axel Öhman och Odd Lindgren innan Boden svarade och gjorde 2–1 genom Elias Selström.

Efter 8.38 i andra perioden slog Olle Lundqvist till framspelad av Froste Öhman och kvitterade för Boden.

Boden tog ledningen redan efter efter 1.52 i tredje perioden genom Hugo Östberg med assist av Elias Eklund och Pijus Pranskevicius. Östberg fullbordade därmed Bodens vändning.

Boden har tre segrar och två förluster och 22–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brooklyn har fem förluster och 7–34 i målskillnad. Det här var Bodens tredje uddamålsseger den här säsongen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bodens HF med 12–2.

Boden–Brooklyn 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

U20 region norr A herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (1.23) Axel Öhman (Max Englund, Simon Englund), 0–2 (10.59) Odd Lindgren (Axel Häggström, Ville Henriksson), 1–2 (11.35) Elias Selström (Kasper Johansson, Edvin Ek).

Andra perioden: 2–2 (28.38) Olle Lundqvist (Froste Öhman).

Tredje perioden: 3–2 (41.52) Hugo Östberg (Elias Eklund, Pijus Pranskevicius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 3-0-2

Brooklyn: 0-0-5