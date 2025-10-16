Boden vände till seger mot Clemensnäs

Seger för Boden med 5–4 mot Clemensnäs

Bortalaget Clemensnäs ledde matchen mot serieledande Boden efter första perioden. I andra perioden fick Boden rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Clemensnäs orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 5–4 (1–3, 3–0, 1–1) i matchen i U20 region norr A herr.

Edvin Ek stod för Bodens avgörande mål 16.26 in i tredje perioden.

Segern var Bodens fjärde på de senaste fem matcherna.

Boden tog ledningen i början av första perioden genom Pijus Pranskevicius.

Clemensnäs vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen. Men Boden vände matchen på nytt i andra perioden och gick från 1–3 till 4–3. Bodens mål gjordes av Pijus Pranskevicius, Ludvig Jonsson och Froste Öhman. Clemensnäs kvitterade till 4–4 genom Filip Jonsson i tredje perioden.

Boden kunde dock avgöra till 5–4 med 3.34 kvar av matchen genom Edvin Ek.

Det här var Bodens andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 24 november tar lagen sig an varandra igen, då i Kopparhallen.

Nästa motstånd för Boden är Kiruna. Lagen möts söndag 19 oktober 13.00 i Hive Arena. Clemensnäs tar sig an Piteå hemma måndag 20 oktober 19.15.

Boden–Clemensnäs 5–4 (1–3, 3–0, 1–1)

U20 region norr A herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (5.01) Pijus Pranskevicius (Froste Öhman, Edvin Ek), 1–1 (5.29) Hugo Dahlborg, 1–2 (10.29) Gustav Oja (Filip Jonsson, Casper Wahlberg), 1–3 (11.41) Elmer Grenholm (William Boström, Ville Renling).

Andra perioden: 2–3 (22.08) Ludvig Jonsson, 3–3 (24.59) Froste Öhman (Noel Öhman, Kasper Johansson), 4–3 (32.37) Pijus Pranskevicius.

Tredje perioden: 4–4 (51.07) Filip Jonsson (William Boström, Alex Albertsson-Söderlund), 5–4 (56.26) Edvin Ek (Kasper Johansson, Noel Öhman).

Nästa match:

Boden: Kiruna IF, hemma, 19 oktober

Clemensnäs: Piteå HC, hemma, 20 oktober