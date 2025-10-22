Boden utklassade Lejon på hemmaplan

Boden segrade – 13–1 mot Lejon

Bodens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Kasper Johansson gjorde fem mål för Boden

Boden dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Lejon i U20 region norr A herr med hela 13–1 (5–0, 4–0, 4–1).

Kasper Johansson var den stora snackisen, som stod för hela fem mål för Boden.

Segern var Bodens sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Lucas Sarebro bakom Bodens seger

Boden var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Boden som spelade bäst och gick från 5–0 till 9–0 genom två mål av Edvin Ek och två mål av Kasper Johansson. Boden vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 13–1.

Den 19 november tar lagen sig an varandra igen, då i Skellefteå Kraft Arena.

Nästa motstånd för Boden är Kalix. Lagen möts tisdag 28 oktober 19.00 i Hive Arena. Lejon tar sig an Piteå hemma måndag 27 oktober 19.00.

Boden–Lejon 13–1 (5–0, 4–0, 4–1)

U20 region norr A herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (2.48) Lucas Sarebro (Edvin Saari Lubeck, Olle Lundqvist), 2–0 (6.35) Lucas Sarebro (Olle Lundqvist, Froste Öhman), 3–0 (10.07) Kasper Johansson (Edvin Ek, Noel Öhman), 4–0 (12.19) Pijus Pranskevicius (Elias Eklund, Alfred Oppman), 5–0 (19.58) Kasper Johansson (Froste Öhman, Edvin Ek).

Andra perioden: 6–0 (22.47) Edvin Ek (Kasper Johansson, Froste Öhman), 7–0 (28.16) Kasper Johansson (Elias Selström, Edvin Ek), 8–0 (32.02) Edvin Ek (Elias Selström, Elias Eklund), 9–0 (39.45) Kasper Johansson (Elias Selström).

Tredje perioden: 10–0 (42.10) Elias Selström (Kasper Johansson, Edvin Saari Lubeck), 11–0 (43.43) Arvid Renberg (Victor Holmqvist, Erik Andersson), 12–0 (47.10) Kasper Johansson (Pijus Pranskevicius, Edvin Ek), 13–0 (47.43) Erik Andersson (Victor Holmqvist, Edvin Saari Lubeck), 13–1 (48.34) Viktor Selin (Milton Eriksson Scott, Erik Jounila).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 4-1-0

Lejon: 1-0-4

Nästa match:

Boden: Kalix HC, hemma, 28 oktober

Lejon: Piteå HC, hemma, 27 oktober