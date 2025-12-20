Boden tog klar seger – höll nollan mot Umeå Hockeyklubb

Boden vann med 5–0 mot Umeå Hockeyklubb

Elias Selström avgjorde för Boden

Andra raka segern för Boden

Fem mål framåt och hållen nolla. Boden tog en klar seger hemma mot Umeå Hockeyklubb i U20 region norr topp 8 herr. Slutresultatet blev 5–0 (0–0, 3–0, 2–0).

Boden–Umeå Hockeyklubb – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Boden stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

2.22 in i tredje perioden slog Ludvig Jonsson till på pass av Victor Holmqvist och ökade ledningen.

Till slut kom också 5–0 genom Kasper Johansson med assist av Edvin Ek och Hugo Östberg efter 16.42.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari i Nolia Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 december. Då möter Boden Ö-vik Hockey J20 i Hive Arena 14.30. Umeå Hockeyklubb tar sig an Kalix borta 12.00.

Boden–Umeå Hockeyklubb 5–0 (0–0, 3–0, 2–0)

U20 region norr topp 8 herr, Hive Arena

Andra perioden: 1–0 (24.55) Elias Selström (Elias Eklund), 2–0 (31.10) Edvin Ek (Froste Öhman), 3–0 (39.53) Froste Öhman (Kasper Johansson, Noel Öhman).

Tredje perioden: 4–0 (42.22) Ludvig Jonsson (Victor Holmqvist), 5–0 (56.42) Kasper Johansson (Edvin Ek, Hugo Östberg).

Nästa match:

Boden: Örnsköldsvik HF, hemma, 21 december 14.30

Umeå Hockeyklubb: Kalix HC, borta, 21 december 12.00