Boden ny serieledare efter seger mot Kiruna

Seger för Boden med 8–3 mot Kiruna

Bodens femte seger på de senaste sex matcherna

Froste Öhman tvåmålsskytt för Boden

Boden slog Kiruna borta med 8–3 (4–1, 2–1, 2–1) och är ny serieledare i U20 region norr A herr efter elva spelade matcher, en poäng före Kalix. Kalix har dock en match mindre spelad. Kiruna ligger på sjätte plats i tabellen.

Segern var Bodens femte på de senaste sex matcherna.

Arvid Renberg matchvinnare för Boden

Boden hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.16 genom Froste Öhman och gick upp till 0–3. Kiruna kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Boden dock ryckt åt sig ledningen med 1–4. Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Boden vann också tredje perioden 1–2 och ställningen efter tre perioder var 3–8.

Olle Lundqvist och Alfred Oppman gjorde båda ett mål och två assist för Boden.

Lagens första möte för säsongen vann Bodens HF med 8–3.

I nästa omgång har Kiruna Clemensnäs hemma i Lombiahallen, lördag 15 november 11.30. Boden spelar hemma mot Piteå onsdag 12 november 19.00.

Kiruna–Boden 3–8 (1–4, 1–2, 1–2)

U20 region norr A herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (2.16) Froste Öhman (Olle Lundqvist, Hampus Grage), 0–2 (12.07) Edvin Ek (Kasper Johansson, Ludvig Jonsson), 0–3 (13.09) Froste Öhman (Enzo Barsk, Alfred Oppman), 1–3 (15.43) Elis Gunillasson (Tage Carlsten, Wilgot Älvero), 1–4 (19.28) Arvid Renberg (Noel Öhman, Victor Holmqvist).

Andra perioden: 1–5 (22.55) Victor Holmqvist (Olle Lundqvist, Edvin Saari Lubeck), 2–5 (26.11) Million Glad Ahlzén (Tage Carlsten, Hjalmar Aidantausta), 2–6 (36.07) Olle Lundqvist (Alfred Oppman).

Tredje perioden: 2–7 (41.13) Alfred Oppman (Hugo Östberg), 3–7 (43.57) Million Glad Ahlzén (Elis Gunillasson), 3–8 (59.53) Lucas Sarebro (Noel Öhman, Viktor Öhrvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-0-3

Boden: 4-0-1

Nästa match:

Kiruna: Clemensnäs HC, hemma, 15 november

Boden: Piteå HC, hemma, 12 november