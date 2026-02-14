Boden klart för slutspel trots förlust mot Sundsvall U20

Sundsvall U20 vann med 5–4 efter förlängning

Sundsvall U20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Måns Eriksson tvåmålsskytt för Sundsvall U20

Trots förlust på hemmaplan mot Sundsvall U20 i kväll, 4–5 (3–2, 1–2, 0–0, 0–1) efter förlängning, blev Boden klart för slutspel i och med de övriga resultaten i U20 region norr topp 8 herr.

Måns Eriksson stod för Sundsvall U20:s avgörande mål 2.59 in i förlängningen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sundsvall U20.

Sundsvall U20:s Måns Eriksson tvåmålsskytt

Boden spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Boden utökade ledningen genom Ludvig Jonsson efter 1.17 i andra perioden.

Sundsvall U20 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Samuel Ingelsson och Joel Hällblad.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Sundsvall U20 2.59 in i förlängningen blev Måns Eriksson med det avgörande förlängningsmålet.

Sundsvall U20:s Måns Eriksson stod för tre poäng, varav två mål.

Med en omgång kvar är Boden på sjätte plats i tabellen medan Sundsvall U20 är klara seriesegrare.

Lagens första möte för säsongen vann Sundsvall med 6–3.

Söndag 15 februari möter Boden Östersund hemma 10.20 och Sundsvall U20 möter Kalix borta 11.30.

Boden–Sundsvall U20 4–5 (3–2, 1–2, 0–0, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (3.17) Froste Öhman (Kasper Johansson), 1–1 (6.16) Måns Eriksson (Alfred Engström, Filip Engevi-Nordberg), 1–2 (7.56) Janis Weber (Felix Jansson, Filip Engevi-Nordberg), 2–2 (12.38) Kasper Johansson (Alfred Oppman, Elias Eklund), 3–2 (15.50) Hugo Östberg (Ludvig Jonsson).

Andra perioden: 4–2 (21.17) Ludvig Jonsson (Alfred Oppman, Victor Holmqvist), 4–3 (35.11) Samuel Ingelsson (Anton Skarin, Emil Eneqvist), 4–4 (37.23) Joel Hällblad (Måns Eriksson, Isak Bergetoft).

Förlängning: 4–5 (62.59) Måns Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 1-1-3

Sundsvall U20: 4-1-0

Nästa match:

Boden: Östersunds IK, hemma, 15 februari 10.20

Sundsvall U20: Kalix HC, borta, 15 februari 11.30