Boden besegrade Sunderby på bortaplan

Seger för Boden med 3–1 mot Sunderby

Bodens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Edvin Ek med tre mål för Boden

Boden vann matchen borta mot Sunderby i U20 region norr A herr på onsdagen. 1–3 (0–2, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Segern var Bodens fjärde på de senaste fem matcherna.

Kiruna nästa för Boden

Boden tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut. Efter 1.36 i andra perioden slog Edvin Ek till på nytt på pass av Noel Öhman och Ludvig Jonsson och gjorde 0–3. 4.53 in i tredje perioden nätade Sunderbys Jesper Elgcrona framspelad av Elian Alldén och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Sunderby.

Edvin Ek gjorde tre mål för Boden.

Det här betyder att Sunderby ligger kvar på femte plats i tabellen och Boden på första plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bodens HF med 3–2.

Sunderby tar sig an Brooklyn i nästa match borta onsdag 12 november 19.30. Boden möter Kiruna borta söndag 9 november 15.00.

Sunderby–Boden 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)

U20 region norr A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (11.13) Edvin Ek (Kasper Johansson), 0–2 (12.45) Edvin Ek (Kasper Johansson, Froste Öhman).

Andra perioden: 0–3 (21.36) Edvin Ek (Noel Öhman, Ludvig Jonsson).

Tredje perioden: 1–3 (44.53) Jesper Elgcrona (Elian Alldén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 3-0-2

Boden: 4-0-1

Nästa match:

Sunderby: Brooklyn Tigers HF, borta, 12 november

Boden: Kiruna IF, borta, 9 november