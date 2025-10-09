Boden avgjorde tät match mot Sunderby i tredje perioden

Boden-seger med 3–2 mot Sunderby

Calle Åström matchvinnare för Boden

Tredje raka segern för Boden

Matchen mellan hemmalaget Boden och gästande Sunderby var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Boden och vann matchen i U20 region norr A herr med 3–2 (2–1, 0–1, 1–0).

Calle Åström slog till med bara 31 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Piteå nästa för Boden

Sunderby tog ledningen i början av första perioden genom Tobias Wredendal.

Därefter fixade Bodens Edvin Ek och Ludvig Jonsson att laget vände underläge till ledning med 2–1. Redan efter 3.55 i andra perioden kvitterade Sunderby genom Gustav Lindmark framspelad av Isac Hugoson och Nils Sundén. Men Calle Åström stod för målet när Boden avgjorde matchen med 31 sekunder kvar att spela.

Boden har nu nio poäng efter tre spelade matcher medan Sunderby är utan poäng efter två matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 5 november i Sunderby Ishall.

Tisdag 14 oktober 19.30 möter Boden Piteå borta i LF Arena medan Sunderby spelar hemma mot Brooklyn.

Boden–Sunderby 3–2 (2–1, 0–1, 1–0)

U20 region norr A herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (4.59) Tobias Wredendal (Viggo Johansson), 1–1 (9.40) Ludvig Jonsson (Olle Lundqvist), 2–1 (14.47) Edvin Ek (Kasper Johansson, Hugo Östberg).

Andra perioden: 2–2 (23.55) Gustav Lindmark (Isac Hugoson, Nils Sundén).

Tredje perioden: 3–2 (59.29) Calle Åström.

Nästa match:

Boden: Piteå HC, borta, 14 oktober

Sunderby: Brooklyn Tigers HF, hemma, 14 oktober