Bobby Mcmann i målform när Toronto vann mot Carolina

Seger för Toronto med 5–1 mot Carolina

Torontos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bobby Mcmann tvåmålsskytt för Toronto

Bortalaget Toronto tog hem de två poängen efter seger mot Carolina i NHL. 1–5 (1–2, 0–2, 0–1) slutade matchen på fredagen.

Segern var Torontos fjärde på de senaste fem matcherna.

Scott Laughton bakom Torontos seger

Toronto startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Bobby Mcmann och Scott Laughton innan Carolina svarade och gjorde 2–1 genom Seth Jarvis.

Efter 4.45 i andra perioden slog Matthew Knies till på pass av Max Domi och Morgan Rielly och gjorde 1–3.

Auston Matthews gjorde dessutom 1–4 efter 10.37 framspelad av Max Domi och Matthew Knies.

Bobby Mcmann stod för målet när Toronto punkterade matchen med ett 1–5-mål med 1.44 kvar att spela med assist av Nicolas Roy.

När lagen möttes senast vann Carolina Hurricanes med 5–4.

Nästa motstånd för Carolina är Nashville. Toronto tar sig an Montreal hemma. Båda matcherna spelas söndag 7 december 01.00.

Carolina–Toronto 1–5 (1–2, 0–2, 0–1)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (0.53) Bobby Mcmann (Nicolas Roy, Jake Mccabe), 0–2 (11.45) Scott Laughton (Philippe Myers, Simon Benoit), 1–2 (15.46) Seth Jarvis (Shayne Gostisbehere, Sebastian Aho).

Andra perioden: 1–3 (24.45) Matthew Knies (Max Domi, Morgan Rielly), 1–4 (30.37) Auston Matthews (Max Domi, Matthew Knies).

Tredje perioden: 1–5 (58.16) Bobby Mcmann (Nicolas Roy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-0-3

Toronto: 4-0-1

Nästa match:

Carolina: Nashville Predators, hemma, 7 december

Toronto: Montreal Canadiens, hemma, 7 december