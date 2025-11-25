Björnström och Frisk Wesström blev matchvinnare hemma mot BIK Karlskoga J20

Malung-seger med 2–1 mot BIK Karlskoga J20

Gustav Björnström avgjorde för Malung

Seger nummer 5 för Malung

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Malung, som vann matchen hemma mot BIK Karlskoga J20 i U20 region väst herr på tisdagen. 2–1 (0–0, 2–1, 0–0) slutade matchen.

BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson:

– För dåligt, 46 skott och ett mål, behöver bli desperatare till att göra mål, med trafik och mer desperation i offensiva spelet. Malung försvarar sig desperat, tillsammans med en bra målvakt.

Borlänge nästa för Malung

Första perioden blev mållös.

Malung gjorde 1–0 genom Samuel Frisk Wesström efter 2.01 i andra perioden.

BIK Karlskoga J20 kvitterade till 1–1 genom Isak Granquist med 2.42 kvar att spela av perioden.

Malung gjorde dock 2–1 genom Gustav Björnström efter 17.36 och avgjorde matchen.

I tredje perioden höll Malung i sin 2–1-ledning och vann.

Malung har två segrar och tre förluster och 21–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan BIK Karlskoga J20 har tre vinster och två förluster och 22–17 i målskillnad. Det här var Malungs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också BIK Karlskoga J20:s tredje uddamålsförlust.

Malungs nya tabellposition är sjätte plats medan BIK Karlskoga J20 är på andra plats.

När lagen senast möttes vann BIK Karlskoga med 4–2.

Malung tar sig an Borlänge i nästa match hemma lördag 29 november 16.00. BIK Karlskoga J20 möter samma dag 15.00 Hudiksvall hemma.

Malung–BIK Karlskoga J20 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Andra perioden: 1–0 (22.01) Samuel Frisk Wesström (Artur Yanchalouski), 1–1 (37.18) Isak Granquist (Linus Ericsson), 2–1 (37.36) Gustav Björnström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-1-2

BIK Karlskoga J20: 3-0-2

Nästa match:

Malung: Borlänge HF, hemma, 29 november

BIK Karlskoga J20: Hudiksvalls HC, hemma, 29 november