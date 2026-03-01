Björklövens fina segersvit bruten

Seger för Mora med 4–3 efter straffar

Marcus Karlström med två mål för Mora

Seger nummer 14 för Mora

Efter sju segrar i följd i hockeyallsvenskan så tog Björklövens vinstsvit slut hemma mot Mora. Matchen på söndagen slutade 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1) efter straffar.

Mora tog ledningen i första perioden genom Marcus Karlström.

Fredrik Forsberg och Joel Mustonen låg sen bakom vändningen till 2–1 för Björklöven.

Efter 11.29 i andra perioden slog Mikkel Eriksen till framspelad av Felix Johansson och kvitterade för Mora.

8.32 in i tredje perioden slog Jacob Olofsson till på pass av Oscar Tellström och Lucas Nordsäter och gav laget ledningen. 14.17 in i perioden fick Hampus Larsson utdelning på pass av Gustav Olhaver och Marcus Karlström och kvitterade.

Moras Marcus Karlström satte den avgörande straffen för gästerna.

Moras Marcus Karlström stod för tre poäng, varav två mål.

Med två omgångar kvar är Björklöven fortfarande i serieledning, sex poäng före Kalmar medan Mora är på åttonde plats.

Björklöven möter Troja-Ljungby i nästa match borta onsdag 4 mars 19.00. Mora möter samma dag Västerås hemma.

Björklöven–Mora 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (8.05) Marcus Karlström (Felix Johansson, Kristoffer Gunnarsson), 1–1 (9.26) Joel Mustonen (Marcus Björk), 2–1 (13.21) Fredrik Forsberg (Albin Lundin, Jakob Ihs-Wozniak).

Andra perioden: 2–2 (31.29) Mikkel Eriksen (Felix Johansson).

Tredje perioden: 3–2 (48.32) Jacob Olofsson (Oscar Tellström, Lucas Nordsäter), 3–3 (54.17) Hampus Larsson (Gustav Olhaver, Marcus Karlström).

Straffar: 3–4 (65.00) Marcus Karlström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 4-1-0

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Björklöven: IF Troja-Ljungby, borta, 4 mars 19.00

Mora: Västerås IK, hemma, 4 mars 19.00