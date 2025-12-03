Björklöven U18 tog hem segern mot Modo Hockey U18

Björklöven U18 segrade – 4–3 efter förlängning

Nick Travergård matchvinnare för Björklöven U18

Andra raka segern för Björklöven U18

Björklöven U18 vann i topp 6-serien i U18 regional norr herr med 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 1–0) efter förlängning på bortaplan mot Modo Hockey U18.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund:

– Jag tycker vi bjuder bort första perioden. Vi rör inte på fötterna och är skvättiga med pucken. I andra perioden börjar vi åka skridskor, vinna kamper och får med oss visningar. I tredje fortsätter vi på inslagen väg och tar betalt också. Välförtjänta poäng.

Nick Travergård stod för Björklöven U18:s avgörande mål efter bara 20 sekunder i förlängningen.

Modo Hockey U18–Björklöven U18 – mål för mål

Emil Öberg gjorde 1–0 till Modo Hockey U18 efter bara 3.48 på passning från Kristian Hägglöf och Kid Åkerman.

Laget gjorde också 2–0 i slutsekunderna av första perioden när Milan Sundström hittade rätt.

Björklöven U18 reducerade till 2–1 redan efter efter 59 sekunder i andra perioden genom Victor Meneghetti efter förarbete av Totte Jonsson och Amadeus Johansson.

Efter 2.33 i andra perioden slog Leo Rubing till framspelad av Kristian Hägglöf och Ludvig Bodén och gjorde 3–1.

7.17 in i tredje perioden fick Totte Jonsson utdelning på pass av Kristaps Katkovskis och reducerade.

Efter 8.18 nätade Mathias Sivertsen Andresen framspelad av Tom Andersson och Eddie Dennerås och kvitterade för Björklöven U18.

Stor matchhjälte för Björklöven U18 blev Nick Travergård som 20 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här betyder att Modo Hockey U18 är kvar på andra plats och Björklöven U18 stannar på femte plats, i serien.

Modo Hockey U18 tar sig an Skellefteå AIK U18 i sista matchen borta söndag 7 december 15.30. Björklöven U18 möter Luleå U18 hemma lördag 6 december 13.00.

Modo Hockey U18–Björklöven U18 3–4 (2–0, 1–1, 0–2, 0–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (3.48) Emil Öberg (Kristian Hägglöf, Kid Åkerman), 2–0 (19.56) Milan Sundström.

Andra perioden: 2–1 (20.59) Victor Meneghetti (Totte Jonsson, Amadeus Johansson), 3–1 (22.33) Leo Rubing (Kristian Hägglöf, Ludvig Bodén).

Tredje perioden: 3–2 (47.17) Totte Jonsson (Kristaps Katkovskis), 3–3 (48.18) Mathias Sivertsen Andresen (Tom Andersson, Eddie Dennerås).

Förlängning: 3–4 (60.20) Nick Travergård.