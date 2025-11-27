Björklöven U18 segrade mot Vännäs U18

Björklöven U18-seger med 5–3 mot Vännäs U18

Nick Travergård tvåmålsskytt för Björklöven U18

Mathias Sivertsen Andresen matchvinnare för Björklöven U18

Björklöven U18 vann med 5–3 (1–1, 1–1, 3–1) på hemmaplan mot Vännäs U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

– Jag tycker vi öppnar starkt och gör en bra först period. Tyvärr får vi bara med oss 1–1 från den. I den andra perioden blir vi skvättiga med pucken och stillastående. I den tredje kommer vi ut mycket hårdare igen och gör också två snabba mål. En skön seger och viktiga poäng, kommenterade Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Björklöven U18.

Björklöven U18:s Nick Travergård tvåmålsskytt

Nick Travergård gav Björklöven U18 ledningen efter fem minuters spel på passning från Kristaps Katkovskis och Victor Meneghetti.

Efter 18.58 kvitterade Vännäs U18 när Christian Cernikas slog till assisterad av Rasmus Larsson och Filip Nygren.

Vännäs U18 gjorde också 1–2 efter 10.30 i andra perioden när Noel Snis hittade rätt på pass av Leon Bergqvist.

Björklöven U18:s Kristaps Katkovskis gjorde 2–2 efter 11.49 framspelad av Tom Andersson.

Björklöven U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.55 genom Carl Karmehag och gick upp till 4–2 innan Vännäs U18 svarade.

Till slut blev det 5–3 till Björklöven U18.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Björklöven U18 på femte plats och Vännäs U18 sist, på sjätte plats.

Onsdag 3 december möter Björklöven U18 Modo Hockey U18 borta 19.00 och Vännäs U18 möter Skellefteå AIK U18 hemma 19.30.

Björklöven U18–Vännäs U18 5–3 (1–1, 1–1, 3–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr

Första perioden: 1–0 (5.32) Nick Travergård (Kristaps Katkovskis, Victor Meneghetti), 1–1 (18.58) Christian Cernikas (Rasmus Larsson, Filip Nygren).

Andra perioden: 1–2 (30.30) Noel Snis (Leon Bergqvist), 2–2 (31.49) Kristaps Katkovskis (Tom Andersson).

Tredje perioden: 3–2 (40.55) Carl Karmehag (Mathias Sivertsen Andresen), 4–2 (41.55) Mathias Sivertsen Andresen (Alexander Lyrenäs, Eddie Bergmark), 4–3 (46.23) Douglas Strandell (Filip Nygren, Anton Nilsson), 5–3 (54.15) Nick Travergård.