Björklöven U18 besegrade Skellefteå AIK U18 och toppar nu tabellen

Seger för Björklöven U18 med 2–1 mot Skellefteå AIK U18

Björklöven U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Mathias Sivertsen Andresen matchvinnare för Björklöven U18

Segern mot Skellefteå AIK U18 på hemmaplan innebär att Björklöven U18 nu är serieledare i U18 regional norr herr, tre poäng före Skellefteå. Skellefteå har dessutom en match mer spelad. Björklöven U18 vann med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1). Skellefteå AIK U18 ligger på andra plats i tabellen.

– Jag tycker det är jämn hockeymatch mellan två strukturerade lag. Pendeln går lite fram och tillbaka under matchens gång och specielteams fäller till slut avgörandet. Jag är väldigt stolt över hur vi jobbar för varandra och vågar spela för att vinna, kommenterade Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund efter matchen.

Resultatet betyder att Björklöven U18 tog sjunde segern i följd och att Skellefteå AIK U18 samtidigt förlorade efter fem segrar i rad.

Björklöven U18–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Första perioden blev mållös. 2.33 in i andra perioden spräckte Björklöven U18 nollan genom Alexander Kenttä-Esko assisterad av Mathias Sivertsen Andresen och Carl Karmehag. Skellefteå AIK U18 kvitterade till 1–1 genom Mio Forssell i början av tredje perioden i tredje perioden.

Björklöven U18 kunde dock avgöra till 2–1 med 5.52 kvar av matchen genom Mathias Sivertsen Andresen.

Det här var Björklöven U18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK U18:s andra uddamålsförlust.

I nästa match möter Björklöven U18 Timrå IK U18 borta på söndag 19 oktober 15.00. Skellefteå AIK U18 möter Östersunds IK U18 lördag 25 oktober 17.00 borta.

Björklöven U18–Skellefteå AIK U18 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

U18 regional norr herr

Andra perioden: 1–0 (22.33) Alexander Kenttä-Esko (Mathias Sivertsen Andresen, Carl Karmehag).

Tredje perioden: 1–1 (43.48) Mio Forssell (Olle Lundström), 2–1 (54.08) Mathias Sivertsen Andresen (Carl Karmehag, Totte Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 5-0-0

Skellefteå AIK U18: 4-0-1

Nästa match:

Björklöven U18: Timrå IK, borta, 19 oktober

Skellefteå AIK U18: Östersunds IK, borta, 25 oktober