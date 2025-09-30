Björklöven tog ännu en seger – 4–1 mot Modo Hockey U18

Seger för Björklöven med 4–1 mot Modo Hockey U18

Alexander Lyrenäs matchvinnare för Björklöven

Fjärde raka segern för Björklöven

Björklöven är svårslaget i U18 regional norr herr. Mot Modo Hockey U18 hemma på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) och har nu fyra segrar i rad.

– Grabbarna gör en krigarinsats matchen igenom. Jag tycker vi hittar en bra balans i spelet och håller oss till det vi kommit överens om. Fabian gör en fantastisk match i målet och håller oss kvar när vi behöver det, tyckte Björklövens tränare Oskar Hägglund, efter matchen.

Björklöven–Modo Hockey U18 – mål för mål

Björklöven tog ledningen efter sju minuters spel, genom Elias Danielsson framspelad av Tom Andersson och Eddie Bergmark. Efter 6.40 i andra perioden nätade Alexander Lyrenäs, på pass av Axel Sandberg och gjorde 2–0. Björklöven ökade ledningen till 3–0 genom Mathias Sivertsen Andresen efter 0.08 i tredje perioden.

Modo Hockey U18 reducerade dock till 3–1 genom Kid Åkerman efter 14.00 av perioden.

Björklöven kunde dock avgöra till 4–1 med 1.05 kvar av matchen genom Eddie Bergmark.

För Björklöven gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Modo Hockey U18 är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Björklöven är Clemensnäs. Lagen möts fredag 3 oktober 19.15 i Kopparhallen. Modo Hockey U18 tar sig an Sundsvall hemma tisdag 7 oktober 19.00.

Björklöven–Modo Hockey U18 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

U18 regional norr herr

Första perioden: 1–0 (7.39) Elias Danielsson (Tom Andersson, Eddie Bergmark).

Andra perioden: 2–0 (26.40) Alexander Lyrenäs (Axel Sandberg).

Tredje perioden: 3–0 (40.08) Mathias Sivertsen Andresen (Alexander Kenttä-Esko, Carl Karmehag), 3–1 (54.00) Kid Åkerman (Oscar Westberg), 4–1 (58.55) Eddie Bergmark.

Nästa match:

Björklöven: Clemensnäs HC, borta, 3 oktober

Modo Hockey U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 7 oktober