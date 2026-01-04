Björklöven slog ut Luleå efter rysare

Björklöven segrade – 4–3 efter förlängning

Joakim Engholm med två mål för Björklöven

Joseph Harmouche tvåmålsskytt för Luleå

Det blev seger på bortaplan med 4–3 (1–0, 1–1, 1–2, 1–0) efter förlängning för Björklöven mot Luleå i semifinal i svenska cupen U20. Laget är nu klart för final.

Joakim Engholm slog till 3.23 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Joakim Engholm gjorde två mål för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter elva minuter genom Joakim Engholm på passning från Jacob Söderberg-Nelson och Rocco Meneghetti.

Luleå kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.14 i andra perioden genom Joseph Harmouche efter förarbete från Hugo Johansson och Oscar Landström.

Efter 10.35 i andra perioden slog Dexter Strömgren till och gav Björklöven ledningen.

Därefter fixade Luleås Joseph Harmouche och Neo Hirsch att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Björklöven kvitterade till 3–3 genom Jon Nordqvist med nio sekunder kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Björklöven 3.23 in i förlängningen blev Joakim Engholm med det avgörande målet i förlängningen.

Luleå–Björklöven 3–4 (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

Semifinal i svenska cupen U20

Första perioden: 0–1 (11.21) Joakim Engholm (Jacob Söderberg-Nelson, Rocco Meneghetti).

Andra perioden: 1–1 (21.14) Joseph Harmouche (Hugo Johansson, Oscar Landström), 1–2 (30.35) Dexter Strömgren.

Tredje perioden: 2–2 (54.05) Neo Hirsch (David Lövgren), 3–2 (54.21) Joseph Harmouche (Tsimafej Tuzin, Oscar Landström), 3–3 (59.51) Jon Nordqvist (Gustav Öberg Andersson, Mathias Sivertsen Andresen).

Förlängning: 3–4 (63.23) Joakim Engholm (Jacob Söderberg-Nelson).

Streama alla matcher