Björklöven segrare borta mot Almtuna

Björklöven segrade – 5–2 mot Almtuna

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Jakob Ihs-Wozniak matchvinnare för Björklöven

Björklöven vann mötet i hockeyallsvenskan på bortaplan mot Almtuna, med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0).

Troja-Ljungby nästa för Björklöven

Björklöven startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Jacob Olofsson och Gustav Possler innan Almtuna svarade och gjorde 2–1 genom Anton Ohlsson. Björklöven gjorde 1–3 genom Jakob Ihs-Wozniak efter 4.59 i andra perioden.

Almtuna reducerade dock till 2–3 genom Leon Lerebäck efter 7.31 av perioden. I tredje perioden gjorde Björklöven 2–4 efter 10.11 genom Axel Ottosson framspelad av Oliwer Sjöström och Liam Dower Nilsson. Och med bara 28 sekunder kvar satte Joel Mustonen avgörande 2–5 på pass av Gustav Possler.

Almtuna har två vinster och tre förluster och 10–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Björklöven har fyra vinster och en förlust och 17–10 i målskillnad.

Fredag 24 oktober 19.00 möter Almtuna Östersunds IK borta i Östersund Arena medan Björklöven spelar borta mot Troja-Ljungby.

Almtuna–Björklöven 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (12.42) Jacob Olofsson (Liam Dower Nilsson), 0–2 (16.17) Gustav Possler (Bruno Osmanis, Olli Vainio), 1–2 (18.38) Anton Ohlsson (Hannes Hellberg).

Andra perioden: 1–3 (24.59) Jakob Ihs-Wozniak (Marcus Nilsson, Theoklis Theocharidis), 2–3 (27.31) Leon Lerebäck (Melvin Wersäll, Lukas Smith).

Tredje perioden: 2–4 (50.11) Axel Ottosson (Oliwer Sjöström, Liam Dower Nilsson), 2–5 (59.32) Joel Mustonen (Gustav Possler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Björklöven: 4-0-1

Nästa match:

Almtuna: Östersunds IK, borta, 24 oktober

Björklöven: IF Troja-Ljungby, borta, 24 oktober