Isac Brännström är tillbaka i Luleå efter tre år i HV71. Förra gången blev det ett infekterat uppbrott i Norrbotten – och han är nu ute efter revansch efter tre tyngre säsonger i Jönköping.

– Jag har lyckats spela bra hockey här innan och får komma till en bra organisation som tror på mig att jag kan lyfta igen, berättar forwarden för Hockeysverige.se.

Isac Brännström om återkomsten till Luleå.

Foto: Bildbyrån / Hockeysverige.se

Under våren 2023 stod det klart att Isac Brännström lämnar Luleå för spel i SHL-konkurrenten HV71. Det för att komma närmare familjen i Småland. Forwarden fick då motta stark kritik från Luleås supportrar och det blev mycket skriverier runt uppbrottet. I HV71 gick det inte heller som tänkt.

Klubben har som bekant gått igenom några riktigt tuffa år.

Samtidigt har 28-åringen varit skadebenägen och begränsades till enbart nio matcher den här säsongen. Men nu väntar en omstart i Luleå.

– Det känns superkul att komma tillbaka. Jag har lyckats spela bra hockey här innan och får komma till en bra organisation som tror på mig att jag kan lyfta igen. Jag längtar tills det kör igång, säger Brännström.

Hur var processen innan det blev klart?

– Det tog ett litet tag innan och jag pratade med agenten och det fanns lite utomlands, någon finsk klubb och lite sådär. Luleå hade ett lite svagt intresse från början sen växte det och det tog ett litet tag. Luleå och Dennis ville prata med mig och diskutera om hur han ser på mig. Vi pratade lite och sen tog det lite tid och det kändes rätt helt enkelt med vad vi pratade om. Hur jag skulle passa in i laget och det viktigaste för mig var att jag fick komma någonstans där det tror på mig och jag får vara en bidragande faktor i laget.

Isac Brännström tillbaka i Luleå

Förra gången han var i Luleå var Isac Brännström en av lagets poängbästa spelare. Samtidigt fick han göra hela 15 landskamper med Tre Kronor under säsongen 22/23. Nu hoppas han återigen hitta tillbaka till den formen.

Det under nya huvudtränaren Dennis Hall.

– Han gillar min intensitet och han har sett mig tidigare och vet vad jag har gjort i Luleå innan. Just det här med skridskoåkningen och intensitet och mina kvalitéer där skulle göra sig gott i Luleå med hur han vill spela. Just den biten och liksom det viktigaste var att han och Luleå vet vad de kan få. Min potential och att de ville satsa på mig. Det kändes som det viktigaste.

Isac Brännström i Luleåtröjan.

Foto: Bildbyrån.

Som sagt var det lite tumultartat under våren 2023. Kritiken från supporterhåll var i vissa fall hård – och forwarden utsattes för hot. Uppbrottet blev därför inte som någon hade önskat.

Hur ser du på det nu så här tre år senare?

– Så klart minns man det. Jag tror att det kommer nog bli bra, till slut. Jag antar att det finns de som ser det positivt på det och några andra mindre positivt. Så kommer det alltid vara, säger forwarden innan han lägger till:

– Det ska bli superkul att komma tillbaka och spela för Luleå igen.

Byter botten mot toppen

När han lämnade Luleå var det efter att laget gått långt i slutspelet flera år i rad. I HV71 blev det däremot tvärtom. Klubben var under Isac Brännströms tre säsonger i kval alla tre åren. Nu vänder han återigen upp till ett Luleå som hoppas på att fortsatt vara ett etablerat topplag i SHL.

Hur ser du på Luleå som organisation?

– Alltså, det är mer att det är en stabil organisation och ett bra lag. Det blir lite som en nystart igen, får man se det som. Och ja, jag vet vad jag kan. Det är klart att det har varit tuffa år och en hemmaklubb som har gått dåligt. Man har tagit på sig stort ansvar i hur det går. Det sätter sig mentalt och låser sig. Jag hoppas på att lösa upp lite knutar nu och få ut min fulla potential.

– Jag skulle säga att Luleå är en väldigt familjär klubb. Många har långt hem och det blir som en familjekänsla. Vi trivs väldigt bra som familj här innan. Jag känner en del sen tidigare och man vet vad man får. Organisationen är stabil och ja, allt det där.

Men även om mycket är detsamma i Luleå – och Isac Brännström känner många i och runt klubben – går mästarna från 2025 in i en helt ny era där ”Bulan” Berglund lämnar efter nio år som head coach och totalt över tre decennier i klubben.

–”Bulan” har verkligen varit en kulturbärare under åren. Han har fått ut mycket under varje år han har haft. Jag är glad för hans skull och Luleås skull att de fick ta guldet. Vi var nära mot Färjestad, kul att de till slut kunde lösa det. Jag har fått goda intryck av Dennis som kommer in och han kommer sätta en bra prägel på det nya Luleå som blir.