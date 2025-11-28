Björklöven segrade i toppmötet – Oscar Tellström hjälte
- Björklöven vann med 2–0 mot Modo Hockey
- Björklövens femte seger på de senaste sex matcherna
- Oscar Tellström avgjorde för Björklöven
Modo Hockey tog emot Björklöven i fredagens toppmöte i hockeyallsvenskan. Och det slutade med seger för bortalaget Björklöven, som besegrade Modo Hockey med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).
Björklöven vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Modo Hockey.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Björklövens målvakter höll nollan.
Västerås nästa för Björklöven
Första perioden blev mållös.
4.35 in i andra perioden gjorde Björklöven 1–0. Målskytt var Oscar Tellström efter förarbete av Liam Dower Nilsson och Oliwer Sjöström.
6.11 in i tredje perioden fick Axel Ottosson utdelning på pass av Gustav Possler och Oliwer Sjöström och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.
Modo Hockey ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Björklöven leder serien.
På onsdag 3 december 19.00 spelar Modo Hockey borta mot Troja-Ljungby och Björklöven hemma mot Västerås.
Modo Hockey–Björklöven 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena
Andra perioden: 0–1 (24.35) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström).
Tredje perioden: 0–2 (46.11) Axel Ottosson (Gustav Possler, Oliwer Sjöström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Modo Hockey: 2-0-3
Björklöven: 4-1-0
Nästa match:
Modo Hockey: IF Troja-Ljungby, borta, 3 december
Björklöven: Västerås IK, hemma, 3 december
