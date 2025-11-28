Björklöven segrade i toppmötet – Oscar Tellström hjälte

Björklöven vann med 2–0 mot Modo Hockey

Björklövens femte seger på de senaste sex matcherna

Oscar Tellström avgjorde för Björklöven

Modo Hockey tog emot Björklöven i fredagens toppmöte i hockeyallsvenskan. Och det slutade med seger för bortalaget Björklöven, som besegrade Modo Hockey med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Björklöven vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Modo Hockey.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Björklövens målvakter höll nollan.

Västerås nästa för Björklöven

Första perioden blev mållös.

4.35 in i andra perioden gjorde Björklöven 1–0. Målskytt var Oscar Tellström efter förarbete av Liam Dower Nilsson och Oliwer Sjöström.

6.11 in i tredje perioden fick Axel Ottosson utdelning på pass av Gustav Possler och Oliwer Sjöström och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Modo Hockey ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Björklöven leder serien.

På onsdag 3 december 19.00 spelar Modo Hockey borta mot Troja-Ljungby och Björklöven hemma mot Västerås.

Modo Hockey–Björklöven 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Andra perioden: 0–1 (24.35) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström).

Tredje perioden: 0–2 (46.11) Axel Ottosson (Gustav Possler, Oliwer Sjöström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-0-3

Björklöven: 4-1-0

Nästa match:

Modo Hockey: IF Troja-Ljungby, borta, 3 december

Björklöven: Västerås IK, hemma, 3 december