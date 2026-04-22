Björklöven säkrade segern i serien mot Bik Karlskoga

Seger för Björklöven med 7–3 mot Bik Karlskoga

Björklövens Oscar Tellström tvåmålsskytt

Fjärde raka segern för Björklöven

Segern på bortaplan med 7–3 (2–0, 2–2, 3–1) gör att Björklöven har vunnit matchserien mot Bik Karlskoga i Hockeyallsvenska finalen. Björklöven vann serien med 4-0.

Björklöven har därmed fyra raka segrar. Bik Karlskoga däremot har fyra raka förluster.

Det var Björklövens sjätte raka seger mot Bik Karlskoga.

Björklöven tog ledningen efter tolv minuter genom Joel Mustonen assisterad av Lenni Killinen. Laget gjorde 0–2 efter 13.51 när Anton Malmström fick träff efter förarbete av Lucas Nordsäter och Liam Dower Nilsson.

Björklöven gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Albin Lundin och Oscar Tellström.

Bik Karlskoga reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Jonatan Harju och Henrik Björklund i andra perioden.

Björklöven stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–4 till 2–7.

Sander Vold Engebråten reducerade förvisso men närmare än 3–7 kom inte Bik Karlskoga. Björklöven tog därmed en stabil seger.

Oscar Tellström gjorde två mål för Björklöven och ett assist.

Björklöven är nu klart för Hockeyallsvenskan.

Bik Karlskoga–Björklöven 3–7 (0–2, 2–2, 1–3)

Hockeyallsvenska finalen

Första perioden: 0–1 (12.32) Joel Mustonen (Lenni Killinen), 0–2 (13.51) Anton Malmström (Lucas Nordsäter, Liam Dower Nilsson).

Andra perioden: 0–3 (21.48) Albin Lundin (Oscar Tellström), 0–4 (23.32) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Mathew Maione), 1–4 (23.55) Jonatan Harju (Kalle Jellvert, Noel Fransén), 2–4 (25.58) Henrik Björklund (Tim Barkemo, Noel Fransén).

Tredje perioden: 2–5 (41.14) Daniel Brodin (Marcus Björk, Marcus Nilsson), 2–6 (46.17) Oscar Tellström, 2–7 (52.36) Lucas Nordsäter, 3–7 (53.35) Sander Vold Engebråten (Simen Andre Edvardsen, Alexander Ljungkrantz).

Slutresultat i serien: Bik Karlskoga–Björklöven 0–4