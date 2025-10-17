Björklöven ny serieledare – vann toppmötet mot Modo Hockey
Följ HockeySverige på
Google news
- Björklöven vann med 3–2 efter straffar
- Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Liam Dower Nilsson tvåmålsskytt för Björklöven
Björklöven tog över serieledningen i hockeyallsvenskan efter seger på hemmaplan i toppmötet mot Modo Hockey på fredagen. Modo Hockey petades därmed ner på andra plats i tabellen. Matchen slutade 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar.
Segern var Björklövens nionde på de senaste tio matcherna, och femte hemmasegern i rad.
Björklövens Liam Dower Nilsson tvåmålsskytt
Sverre Rönningen gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 5.53 framspelad av Emil Larsson och Milton Gästrin. Björklöven kvitterade till 1–1 genom Liam Dower Nilsson i början av andra perioden i andra perioden.
Efter 3.47 gjorde Modo Hockey 1–2 genom Emil Larsson. Axel Ottosson och Liam Dower Nilsson såg till att Björklöven vände till ledning med 3–2.
Inget av lagen lyckades göra mål i förlängningen.
Liam Dower Nilsson gjorde två mål för Björklöven och spelade dessutom fram till ett mål.
Det här var Björklövens andra uddamålsseger den här säsongen.
Nästa motstånd för Björklöven är Almtuna. Modo Hockey tar sig an Kalmar borta. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 19.00.
Björklöven–Modo Hockey 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan
Första perioden: 0–1 (5.53) Sverre Rönningen (Emil Larsson, Milton Gästrin).
Andra perioden: 1–1 (22.39) Liam Dower Nilsson (Oscar Tellström), 1–2 (23.47) Emil Larsson (Milton Gästrin, Linus Andersson).
Tredje perioden: 2–2 (53.54) Axel Ottosson (Oliwer Sjöström, Liam Dower Nilsson), 3–2 (60.00) Liam Dower Nilsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Björklöven: 4-0-1
Modo Hockey: 4-1-0
Nästa match:
Björklöven: Almtuna IS, borta, 22 oktober
Modo Hockey: Kalmar HC, borta, 22 oktober
Den här artikeln handlar om: