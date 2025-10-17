Björklöven ny serieledare – vann toppmötet mot Modo Hockey

Björklöven vann med 3–2 efter straffar

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Liam Dower Nilsson tvåmålsskytt för Björklöven

Björklöven tog över serieledningen i hockeyallsvenskan efter seger på hemmaplan i toppmötet mot Modo Hockey på fredagen. Modo Hockey petades därmed ner på andra plats i tabellen. Matchen slutade 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

Segern var Björklövens nionde på de senaste tio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Björklövens Liam Dower Nilsson tvåmålsskytt

Sverre Rönningen gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 5.53 framspelad av Emil Larsson och Milton Gästrin. Björklöven kvitterade till 1–1 genom Liam Dower Nilsson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 3.47 gjorde Modo Hockey 1–2 genom Emil Larsson. Axel Ottosson och Liam Dower Nilsson såg till att Björklöven vände till ledning med 3–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i förlängningen.

Liam Dower Nilsson gjorde två mål för Björklöven och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Björklövens andra uddamålsseger den här säsongen.

Nästa motstånd för Björklöven är Almtuna. Modo Hockey tar sig an Kalmar borta. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 19.00.

Björklöven–Modo Hockey 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (5.53) Sverre Rönningen (Emil Larsson, Milton Gästrin).

Andra perioden: 1–1 (22.39) Liam Dower Nilsson (Oscar Tellström), 1–2 (23.47) Emil Larsson (Milton Gästrin, Linus Andersson).

Tredje perioden: 2–2 (53.54) Axel Ottosson (Oliwer Sjöström, Liam Dower Nilsson), 3–2 (60.00) Liam Dower Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 4-0-1

Modo Hockey: 4-1-0

Nästa match:

Björklöven: Almtuna IS, borta, 22 oktober

Modo Hockey: Kalmar HC, borta, 22 oktober