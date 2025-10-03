Björklöven fortsätter vara svårslaget – tog sjätte segern i rad

Björklöven segrade – 4–1 mot Bik Karlskoga

Björklövens sjätte seger på de senaste sex matcherna

Philip Hemmyr avgjorde för Björklöven

Det var upplagt för en riktigt het drabbning när två av de formstarkaste lagen i hockeyallsvenskan möttes i Nobelhallen. Och bortalaget Björklöven vann mot Bik Karlskoga. 1–4 (1–2, 0–1, 0–1) skrevs resultatet till som betyder att serieledande Björklöven tog sjätte segern i följd och att Bik Karlskoga samtidigt förlorade efter fem segrar i rad.

Vimmerby nästa för Björklöven

Bik Karlskoga tog ledningen i början av första perioden genom Rikard Olsén.

Oscar Tellström och Philip Hemmyr gjorde att Björklöven vände till underläget till ledning med 1–2. Efter 13.32 i andra perioden slog Jacob Olofsson till på pass av Fredrik Forsberg och gjorde 1–3. 10.56 in i tredje perioden slog Albin Lundin till framspelad av Fredrik Forsberg och Oliwer Sjöström och ökade ledningen.

Bik Karlskogas nya tabellposition är tredje plats.

Bik Karlskoga möter Almtuna i nästa match hemma onsdag 8 oktober 19.00. Björklöven möter samma dag Vimmerby borta.

Bik Karlskoga–Björklöven 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (0.33) Rikard Olsén (Henrik Björklund, Jonatan Harju), 1–1 (6.35) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström), 1–2 (13.00) Philip Hemmyr (Bruno Osmanis, Gustaf Kangas).

Andra perioden: 1–3 (33.32) Jacob Olofsson (Fredrik Forsberg).

Tredje perioden: 1–4 (50.56) Albin Lundin (Fredrik Forsberg, Oliwer Sjöström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-0-1

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

Bik Karlskoga: Almtuna IS, hemma, 8 oktober

Björklöven: Vimmerby HC, borta, 8 oktober