Björklöven föll – trots comeback mot Timrå U20

Timrå U20-seger med 3–2 mot Björklöven

Timrå U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Olle Därth avgjorde för Timrå U20

Björklöven förlorade trots en comeback från underläge 2–0 till 2–2 i tredje perioden mot Timrå U20 i U20 nationell norra i SCA Arena. 3–2 (1–0, 1–1, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Timrå U20:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Timrå U20–Björklöven – mål för mål

Timrå U20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 26 sekunder slog Edwin Annerstedt till efter förarbete av David Slacik och Lucas Brauer.

Efter 6.48 i andra perioden slog Adrian Thun-Hansson till framspelad av Edwin Annerstedt och David Slacik och gjorde 2–0.

Björklövens Mathias Sivertsen Andresen gjorde 2–1 efter 12.49 på pass av Max Gustafsson.

Efter 15 sekunder i tredje perioden kvitterade laget genom Joakim Engholm.

Olle Därth gav Timrå U20 ledningen efter 29 sekunder in i tredje perioden. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Det här var Timrå U20:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Björklövens femte uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 7 december möter Timrå U20 Modo Hockey U20 hemma i SCA Arena 11.00 medan Björklöven spelar borta mot Brynäs 12.00.

Timrå U20–Björklöven 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (0.26) Edwin Annerstedt (David Slacik, Lucas Brauer).

Andra perioden: 2–0 (26.48) Adrian Thun-Hansson (Edwin Annerstedt, David Slacik), 2–1 (32.49) Mathias Sivertsen Andresen (Max Gustafsson).

Tredje perioden: 2–2 (40.15) Joakim Engholm, 3–2 (40.29) Olle Därth.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 4-0-1

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Timrå U20: Modo Hockey, hemma, 7 december

Björklöven: Brynäs IF, borta, 7 december