Björk och Fatul heta när Sollentuna besegrade IFK Täby HC

Seger för Sollentuna med 2–1 mot IFK Täby HC

Pontus Björk avgjorde för Sollentuna

Tredje förlusten i rad för IFK Täby HC

Sollentuna vann mot IFK Täby HC i Tibble Ishall på lördagen. Matchen i U20 region öst fortsättning herr slutade 1–2 (0–1, 1–1, 0–0).

Tyresö Hanviken J20 nästa för Sollentuna

Branislav Fatul gav Sollentuna ledningen efter 11.51.

Efter 4.22 i andra perioden slog Pontus Björk till framspelad av Erik Wiberg och Eric Hovmöller och gjorde 0–2.

IFK Täby HC:s Gustavs Sparinskis gjorde 1–2 efter 9.11 på pass av Tage Edvardsson.

I tredje perioden höll Sollentuna i sin 2–1-ledning och vann.

IFK Täby HC har en vinst och fyra förluster och 7–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna har två vinster och tre förluster och 11–16 i målskillnad.

IFK Täby HC har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Sollentuna har sju poäng.

Den 7 februari möts lagen återigen.

Måndag 5 januari möter IFK Täby HC Nyköping borta 19.45 och Sollentuna möter Tyresö Hanviken J20 hemma 19.00.

IFK Täby HC–Sollentuna 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (11.51) Branislav Fatul.

Andra perioden: 0–2 (24.22) Pontus Björk (Erik Wiberg, Eric Hovmöller), 1–2 (29.11) Gustavs Sparinskis (Tage Edvardsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 1-0-4

Sollentuna: 2-1-2

Nästa match:

IFK Täby HC: Nyköpings HF Ungdom, borta, 5 januari 19.45

Sollentuna: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 5 januari 19.00