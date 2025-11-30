BIK Karlskogas svit: åtta matcher i rad utan seger efter 2–5 mot Leksand

Leksand-seger med 5–2 mot BIK Karlskoga

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leo Gürler tvåmålsskytt för Leksand

BIK Karlskoga tog emot Leksand hemma i Nobelhallen i en match som slutade 2–5 (0–2, 1–2, 1–1). Det betydde åttonde matchen i rad utan seger för BIK Karlskoga, som fortfarande är utan seger i U18 regional väst topp 6 herr.

– En väldigt tuff förlust som vi tycker att vi borde kunna ha fått ett bättre avslut på. Vi startar tyvärr matchen lite låga, kommer inte riktigt upp i den nivån som vi måste hålla på den här nivån. Uppförsbacken blir för stor och vi orkar inte riktigt idag, kommenterade BIK Karlskogas tränare Tim Frölander.

Segern var Leksands fjärde på de senaste fem matcherna.

Alwin Jarl bakom Leksands avgörande

Leksand började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.49 slog Leo Gürler till framspelad av Rasmus Orenäs och Albin Kihlman.

0–2 kom efter 16.14 genom Noel Nord på pass av Birk Martinsen.

Efter 10.24 i andra perioden ökade Leksand på till 0–3 genom Alwin Jarl.

BIK Karlskoga reducerade dock till 1–3 genom Vincent Schill efter 14.53 av perioden.

Leksand ökade ledningen till 1–4 genom Edwin With efter 18.48.

15.46 in i tredje perioden slog Olle Andersson till på pass av Vincent Schill och Theo Fridèn och reducerade. Mer än så blev det dock inte för BIK Karlskoga.

17.57 in i perioden satte Leo Gürler pucken på nytt och ökade ledningen.

BIK Karlskoga stannar därmed på sjätte och sista plats och Leksand på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Leksands IF vunnit.

I nästa omgång har BIK Karlskoga Örebro Hockey U18 borta i Behrn Arena, fredag 5 december 19.00. Leksand spelar borta mot Mora tisdag 2 december 19.00.

BIK Karlskoga–Leksand 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (2.49) Leo Gürler (Rasmus Orenäs, Albin Kihlman), 0–2 (16.14) Noel Nord (Birk Martinsen).

Andra perioden: 0–3 (30.24) Alwin Jarl (Edward Bergström, Alfred Mix), 1–3 (34.53) Vincent Schill (Wiliam Nilsson, Theo Fridèn), 1–4 (38.48) Edwin With (Leonard Torgner).

Tredje perioden: 2–4 (55.46) Olle Andersson (Vincent Schill, Theo Fridèn), 2–5 (57.57) Leo Gürler.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 0-0-5

Leksand: 4-0-1

Nästa match:

BIK Karlskoga: Örebro HK, borta, 5 december

Leksand: Mora IK, borta, 2 december