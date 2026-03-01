BIK Karlskogas starka svit mot Borlänge fortsätter

BIK Karlskoga-seger med 8–1 mot Borlänge

BIK Karlskogas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Milton Dahlström matchvinnare för BIK Karlskoga

Borlänge har varit lite av ett favoritmotstånd för BIK Karlskoga. På söndagen tog BIK Karlskoga ännu en seger borta mot Borlänge. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade hela 8–1 (1–0, 3–1, 4–0). Det var BIK Karlskogas elfte raka seger mot just Borlänge.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte till om matchen:

– Vi är väldigt nöjda med dagens insats, vi spelar en snabb och fysisk hockey och slutar inte spela även fast det rinner iväg lite i mitten på andra perioden. Killarna visar även en jäkla vilja när vi klarar av boxplay efter boxplay. Nu laddar vi inför seriefinalen på torsdag mot Västerås.

Efter tre segrar i rad för Borlänge tog det stopp. BIK Karlskoga tog i stället sjunde segern i rad.

VIK Hockey U18 nästa för BIK Karlskoga

Axel Söderblom gav BIK Karlskoga ledningen efter 8.53 på passning från Adam Skoogh och Theo Berggren.

BIK Karlskoga stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4 på bara 1.51.

Borlänge reducerade dock till 1–4 genom Melvin Lantz med 3.43 kvar att spela av perioden.

BIK Karlskoga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Wilmer Olmats, Vincent Schill, Theo Granfält och Ebbe Knutsson.

BIK Karlskogas Adam Skoogh stod för tre poäng, varav ett mål.

Med två omgångar kvar är Borlänge på femte plats i tabellen medan BIK Karlskoga är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga vunnit.

I nästa match, torsdag 5 mars möter Borlänge Lindlöven J18 borta i Lindehov 19.15 medan BIK Karlskoga spelar hemma mot VIK Hockey U18 19.00.

Borlänge–BIK Karlskoga 1–8 (0–1, 1–3, 0–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (8.53) Axel Söderblom (Adam Skoogh, Theo Berggren).

Andra perioden: 0–2 (33.32) Milton Dahlström (Theo Fridèn), 0–3 (34.55) Olle Andersson (Jacob Fridlund, Adam Skoogh), 0–4 (35.23) Adam Skoogh (Axel Söderblom, Olle Andersson), 1–4 (36.17) Melvin Lantz (Nils Björklund Östning).

Tredje perioden: 1–5 (41.50) Wilmer Olmats (Theo Fridèn), 1–6 (48.11) Ebbe Knutsson (Wilmer Olmats, Williham Jonsson), 1–7 (49.10) Theo Granfält (Jacob Fridlund, Vincent Schill), 1–8 (54.49) Vincent Schill (Lucas Paraskevas Svärd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-0-2

BIK Karlskoga: 5-0-0

Nästa match:

Borlänge: Lindlövens IF, borta, 5 mars 19.15

BIK Karlskoga: VIK Västerås HK, hemma, 5 mars 19.00